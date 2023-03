Die Lanxess-Aktie (WKN: 547040) hat seit ihrem Hoch im Februar mit 47 € wieder deutlich an Wert verloren. Der Kursverlust beträgt insgesamt rund -11%, aktuell notiert sie bei 34,80 €. Ungeachtet guter Geschäftszahlen in 2022 hat der schwache Ausblick auf 2023 den Rückgang verschärft. Eine Einstiegschance? Die Lanxess AG ist ein führender Konzern in den Bereichen Polymere sowie bei Basis- und Spezialchemikalien. Der Konzern entwickelt, produziert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...