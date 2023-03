Erfurt (ots) -Viel Stoff für Einstein-Fans: Am 24. März 2023 treffen in "Schloss Einstein & Die Pfefferkörner - Auf Gangsterjagd" (ARD/MDR/NDR) zwei der erfolgreichsten deutschen Kinderserien aufeinander. Premiere feiert das erstmalige Crossover bei Lollywood um 19:30 Uhr. Ab Montag, 27. März 2023, startet dann die 26. Staffel von "Schloss Einstein" (MDR/ARD/KiKA) bei KiKA. Alle Folgen können bereits einen Tag vor ihrer linearen Ausstrahlung bei kika.de und im KiKA-Player abgerufen werden.Die Erfolgsformate "Schloss Einstein" (MDR/ARD/KiKA) und "Die Pfefferkörner" (NDR) treffen zum ersten Mal in einer gemeinsamen Produktion aufeinander. Das Serien-Crossover wurde Anfang November 2022 in Erfurt und Umgebung, unter anderem am Petersberg und im Museum für Thüringer Volkskunde gedreht und im Auftrag der ARD unter Federführung des MDR und in Koproduktion mit dem NDR von der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft produziert. Die Redaktion liegt bei Anke Lindemann (MDR), Nicole Schneider (MDR) und Sandra Le Blanc-Marissal (NDR).Zum Inhalt: Als "Die Pfefferkörner" Lou, Rafa und Milan ihre Tante Yagmur in Erfurt besuchen, sind sie direkt ihrem nächsten Fall auf der Spur - vor der Eröffnung einer Museumsausstellung wird ein Goldschatz gestohlen. Die ersten Hinweise führen sie zum "Schloss Einstein"-Internat, wo die beiden Einsteinerinnen Io und Joyce heimlich ihre Ferien verbringen. Gemeinsam begeben sie sich auf Gangsterjagd und machen eine unglaubliche Entdeckung. Doch die beiden Kriminellen Leah und Tom sind ihnen bereits einen Schritt voraus, und die Lage spitzt sich immer weiter zu. Ob Einsteinerinnen und Pfefferkörner ihren ersten gemeinsamen Fall lösen können, ist am Freitag, 24. März 2023, um 19:30 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player zu sehen. Das Serien-Crossover wird auch mit Audiodeskription angeboten.Weitere Informationen finden Sie im Mediendossier zum Serien-Crossover (https://www.mdr.de/presse/mediendossier/seriencrossover-schloss-einstein-pfefferkoerner-mediendossier-100.html).Science Lab und Zukunftswettbewerb in der 26. Staffel "Schloss Einstein"Ab 27. März 2023 verspricht die neue "Schloss Einstein"-Staffel spannende Experimente und jede Menge Erfindergeist. Denn im neuen Schuljahr nimmt das Albert-Einstein-Gymnasium an einem Zukunftswettbewerb für Thüringer Schulen teil. Im neu eingerichteten Science Lab können die Einsteiner*innen ihre Ideen für den Wettbewerb ausprobieren.Neben acht neuen Hauptrollen gibt es auch bei den Erwachsenen Zuwachs. Neu im Kollegium ist Referendarin Emilia Amani (Tua El-Fawwal). Mit welchen innovativen Ideen die Schüler*innen beim Zukunftswettbewerb antreten, kann ab Montag, 27. März 2023, in 26 spannenden neuen Folgen mitverfolgt werden, montags bis freitags um 14:35 Uhr bei KiKA. Die einzelnen Folgen können jeweils am Tag vor ihrer Ausstrahlung auf kika.de und im KiKA-Player abgerufen werden.Weitere Informationen finden Sie im Mediendossier zur 26. "Schloss Einstein"-Staffel (https://l-webcmsmdr:10020/presse/mediendossier/mediendossier-schloss-einstein-sechsundzwanzigste-staffel-100_isPreview-1_zc-9cb247db.html)."Schloss Einstein" Behind the ScenesAm 23. März um 20:00 Uhr und am 24. März um 20:25 Uhr trifft Moderator Ben bei "KiKA LIVE" (KiKA) die Hauptdarsteller*innen von "Schloss Einstein & Die Pfefferkörner - Auf Gangsterjagd". Hinter den Kulissen erlebt er mit, wie die Actionszenen im Erfurter Internat gedreht werden. Im Battle fordern die Einsteiner*innen die Pfefferkörner heraus. Die Stars der beiden Serien treten gegeneinander an und Ben will wissen, welches Team sich besser schlägt. Ein Wiedersehen der Serienstars gibt es auch am 24. März um 20:35 Uhr: In der Doku "Reunion in Hamburg - Die Pfefferkörner und Schloss Einstein" (NDR) treffen sie sich in Hamburg im Hauptquartier der Pfefferkörner.Die Welt von "Schloss Einstein" wird auch in diesem Jahr mit zahlreichen Online-Angeboten auf kika.de und im KiKA-Player erweitert. Fans können im Podcast "Schloss Einstein - total privat" (MDR Tweens) die persönliche Seite ihrer Einstein-Lieblinge kennenlernen. Zu sehen sind die Einsteiner*innen außerdem in der Behind-the-Scenes Talkrunde "Secrets of Schloss Einstein" mit Moderatorin Jess Schöne. Hier sprechen die Darstellenden über ihre Erlebnisse während der Dreharbeiten und geben Einblicke in die Produktion der 26. Staffel."Schloss Einstein" ist seit 1998 bei KiKA zu sehen und wird von der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag der ARD unter Federführung des Mitteldeutschen Rundfunks für und in Ko-Produktion mit dem Kinderkanal von ARD und ZDF produziert. Verantwortliche Redakteurinnen beim MDR sind Anke Lindemann und Nicole Schneider.Eine Preview zu "Schloss Einstein & Die Pfefferkörner - Auf Gangsterjagd" (ARD/MDR/NDR) sowie weiterführende Informationen finden Sie im KiKA-Kommunikationsportal unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5467927