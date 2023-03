Der DAX fährt am Montag Achterbahn. Nach herben Verlusten zu Handelsbeginn notiert der Index am Nachmittag ein Prozent im Plus. Damit überwiegt am Markt wieder die Hoffnung, dass die US-Notenbank bei den Zinsen endlich den Fuß vom Gas nimmt. Was erwarten die Volkswirte? Und womit rechnen die AKTIONÄR-Leser?Der Bankenkrise zum Trotz: Die Fed wird die Zinsen am Mittwoch (19 Uhr MEZ) anheben - und zwar auf 4,75 bis 5,00 Prozent. Das jedenfalls meinen 71,6 Prozent der von CME Group befragten Analysten. ...

