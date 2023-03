Eine bemerkenswerte Kampfansage an die Konkurrenz kommt vom südkoreanischen Chemiekonzern LG Chem: Dieser kündigt an, den Weltmarkt für fortschrittliche E-Auto-Batterien "dominieren" zu wollen und seine Patentrechte für Kathodenmaterialien mit hohem Nickelgehalt in letzter Konsequenz auch gerichtlich durchzusetzen. LG Chem hat nach eigenen Angaben im März 2022 von der Hanyang University mehr als 40 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...