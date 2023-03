DJ PTA-Adhoc: S IMMO AG: Verkauf Berlin-Portfolio

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wien (pta/20.03.2023/15:30) - Die S IMMO AG hat heute einen Vertrag über den Verkauf von 41 Objekten in Berlin mit rund 1.300 Wohn- und Gewerbeeinheiten und über 100.000 m² Mietfläche unterzeichnet.

Diese Transaktion steht im Einklang mit der Strategie der S IMMO, sich von renditeschwächeren Objekten in Deutschland zu trennen und den Erlös in Büroobjekte in den Hauptstädten der CEE-Region zu reinvestieren.

Der Verkauf wird voraussichtlich bis Ende März abgeschlossen sein.

Diesen Verkauf inkludierend, hat die S IMMO seit September 2022 in Deutschland Verkaufsverträge für 152 Objekte mit einem Gesamtvolumen von rund EUR 570 Mio. unterzeichnet.

Aussender: S IMMO AG Adresse: Friedrichstraße 10, 1010 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Elisabeth Wagerer Tel.: +43 1 22795-1120 E-Mail: elisabeth.wagerer@simmoag.at Website: www.simmoag.at

ISIN(s): AT0000652250 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

