Die Boeing-Aktie (WKN: 850471) hat allein in den letzten sechs Monaten rund +30% auf aktuell 204 US$ zugelegt. Damit konnte sie einige der Strapazen, mit denen sie über die letzten Jahre immer wieder konfrontiert wurde, abschütteln. Nun erfreuen positive Impulse aus Saudi-Arabien die Investoren des Flugzeugbauers. Was genau es damit auf sich hat, verraten wir in diesem Artikel. Die Boeing Company ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...