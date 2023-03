Hannover (ots) -Marvin Flenche und Alexander Thieme sind die Gründer der A&M Unternehmerberatung GmbH. Die renommierten Marketing-Experten und ihr Team helfen Fachfirmen rund ums Haus dabei, mehr Kundenanfragen und qualifizierte Mitarbeiter zu erreichen. So sichern sich entsprechende Handwerksbetriebe langfristig das gewünschte Wachstum. Erfahren Sie im Folgenden, welche fünf Vorteile Handwerksunternehmen auch aus der Teilnahme an Messen ziehen können.Es gibt heute zahlreiche Möglichkeiten, sich als Unternehmen für Neukunden und potenzielle Mitarbeiter interessant zu machen. Neben den schier endlosen digitalen Möglichkeiten haben sich jedoch auch analoge Maßnahmen, wie Messeauftritte bewährt. Schließlich ist es dort möglich, sein Unternehmen, seine Dienstleistung und seine Produkte authentisch zu präsentieren und Neukunden oder auch Mitarbeiter für sich zu gewinnen. "Vor allem für Neukunden halten Messe dabei entscheidende Vorteile bereit", erklären Marvin Flenche und Alexander Thieme. Als Gründer und Geschäftsführer der A&M Unternehmerberatung GmbH verhelfen sie Fachfirmen rund ums Haus zu Neukunden und qualifizierten Mitarbeitern. Welche Vorteile sich für Handwerksunternehmen aus einer Messeteilnahme - besonders im Bereich der Neukundengewinnung - ergeben, haben die Experten im Folgenden verraten.1. Produkte werden vor Ort erlebbarIm Gegensatz zum Radio, der Zeitung oder dem Internet bietet jede Messe den enormen Vorteil, ein Produkt direkt vor Ort präsentieren zu können. Interessenten erleben seine hohe Qualität dadurch aus erster Hand - das überzeugt. Handwerksunternehmen sollten sich entsprechend überlegen, wie sie ihr Messeangebot optimal erlebbar in Szene setzen können. So steigern sie das Interesse an ihrer Dienstleistung oder ihrem Produkt auch über das Event hinaus.2. Ein überdurchschnittlich hohes Kaufinteresse ist vorhandenEine Messe besuchen die meisten Menschen nur, wenn sie intrinsisch am Thema interessiert sind. Schließlich bedeutet ein Messebesuch immer eine finanzielle und zeitliche Investition für alle Beteiligten. Die Kaufintention ist dadurch oft überdurchschnittlich hoch.3. Virtuelle und lokale Marketing-Aktionen lassen sich einfach verbindenEin weiterer großer Vorteil von Messen ist die Möglichkeit, lokale und virtuelle Aktionen verbinden zu können. Ein Beispiel hierfür stellt eine Messeaktion dar, die das Offline-Event für einen bestimmten Zeitraum überdauert. Diese Kampagne bleibt Messebesuchern in Erinnerung, was das Interesse an einer Zusammenarbeit hebt. Außerdem können Handwerksunternehmen im Rahmen einer verlängerten Messaktion weiterhin wertvolle Kontakte einsammeln.4. Große Aufmerksamkeit für neuartige ProdukteZudem ergibt sich die Möglichkeit, innovative Produkte zielgerichtet auf einer Messe einzuführen. So lassen sich hier auch Angebote vermarkten, die aufgrund ihres neuartigen Charakters noch nicht im Fokus der eigenen Zielgruppe sind - etwa spezielle Formen von Whirlpools oder Fenstern. Solche Neuheiten würden bei einer Markteinführung ohne Messepräsentation oft wenig Aufmerksamkeit auf sich ziehen.5. Erklärungsbedürftige Produkte verlieren ihren komplexen CharakterViele Handwerksunternehmen bieten erklärungsbedürftige Produkte an. Dabei fällt es ihnen häufig schwer, dem Interessenten sämtliche Vorteile leicht nachvollziehbar zu vermitteln. Auf einer Messe jedoch gelingt das vergleichsweise einfach. Schließlich lassen sich vor Ort auch komplexe Produkte interaktiv präsentieren: Interessenten können Produktneuheiten zum Beispiel anfassen, selbst ausprobieren oder eine individuelle Vorführung anfragen. Dadurch werden selbst schwer erklärbare Artikel umgehend erlebbar. B2B-Unternehmen profitieren von diesem Messevorteil besonders stark. Diese sollten sich aus diesem Grund unbedingt Gedanken dazu machen, wie sie ihre komplexen Produkte auf einer Messe leicht zugänglich präsentieren können. So steigern sie nicht nur die Aufmerksamkeit vor Ort, sondern auch die Chance auf neue Kontakte und Bestellungen im Anschluss an das Event.Als Handwerksunternehmen möchten Sie planbar Neukundenanfragen und neue Mitarbeiter generieren - und sich dabei von erfahrenen Experten unterstützen lassen? Melden Sie sich jetzt bei Marvin Flenche und Alexander Thieme (https://www.am-beratung.de/start-seite) und vereinbaren Sie einen Termin!Pressekontakt:A&M Unternehmerberatung GmbHhttps://www.am-beratung.deAlexander Thieme & Marvin FlencheE-Mail: kontakt@am-beratung.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: A&M Unternehmerberatung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157452/5468024