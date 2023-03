Die US-Börsen sind am Montag inmitten der Bankenkrise uneinheitlich gestartet. Die Not-Übernahme der Schweizer Großbank Credit Suisse durch die Konkurrentin UBS stützte auch in den USA die angeschlagene Stimmung unter den Anlegern. Die Standardwerte-Indizes legten zu, die technologielastigen Nasdaq-Börsen gaben nach. Allerdings hatten sich diese in der vergangenen Woche auch deutlicher erholt.Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...