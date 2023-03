Jetzt ist es raus: Mit der Mega-Übernahme von Activision Blizzard will Microsoft nicht nur seine Position im Gaming-Sektor stärken. Vielmehr ist auch ein Angriff auf einen Geschäftsbereich geplant, in dem bislang Apple und Alphabet ziemlich dominant sind. Verraten hat das eine Führungskraft bei Microsoft.Falls die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft von den Behörden genehmigt wird, will Microsoft schon im nächsten Jahr einen eigenen App-Store eröffnen - für Spiele auf Android- und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...