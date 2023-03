Aufgrund der Pandemie konnte der Unterricht der Fahrschulen in den vergangenen Jahren auch online abgehalten werden. Davon hat 123fahrschule massiv profitiert. Jetzt muss man wieder zum Präsenzunterricht zurückkehren, ein Rückschlag in den Bemühungen der Gesellschaft. Allerdings diskutieren die Verkehrsminister der Länder in dieser Woche in Aachen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...