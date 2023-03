Die Rente wird zum 01.07.2023 steigen, wie das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) mitteilt. Nach nun vorliegenden Daten des Statistischen Bundesamtes und der Deutschen Rentenversicherung Bund werden Menschen in Westdeutschland um 4,39% und in Ostdeutschland um 5,86% mehr Rente erhalten. Mit der Erhöhung gilt in West und Ost dann ein gleich hoher aktueller Rentenwert. Der aktuelle Rentenwert im Westen wird von gegenwärtig 36,02 Euro auf 37,60 Euro, in den neuen Ländern von gegenwärtig ...

