Regulatory News:

Aggregated presentation by day and by market

Pursuant to implementing Directive of Commission Regulation (EC) No. 596/2014 of 16 April 2014 on the abuses of market and in accordance with Article 241-4 of the AMF General Regulation, Sopra Steria Group (Paris:SOP) hereby discloses the transactions in its own shares

Name of the Issuer Identity code of the Issuer Day of the

transaction Identity code of

the financial

instrument (Code

ISIN) Total daily volume

(in number of

shares) Daily weighted

average

purchase price

of the shares Market SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 14/03/2023 FR0000050809 2,670 190.7333 Euronext SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 13/03/2023 FR0000050809 16,040 190.4336 Euronext

Detail transaction by transaction

Name of the Issuer Identity code of the

Issuer Name of

the

Broker Identity

code of the

Broker Day/Hour of the

transaction (CET) (CET)

Identity

code of the

financial

instrument Price per unit Currency Quantity

bought Identity

code of the

Market Reference

number of

the

transaction Purpose of

the buyback SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-14T09:59:49+191:00 FR0000050809 190.90 EUR 1,950 XPAR 76788467 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-14T09:51:46+191:00 FR0000050809 190.90 EUR 26 XPAR 76787646 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-14T09:51:46+191:00 FR0000050809 190.90 EUR 8 XPAR 76787645 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-14T09:51:46+191:00 FR0000050809 190.90 EUR 16 XPAR 76787644 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-14T09:49:05+191:00 FR0000050809 190.80 EUR 49 XPAR 76787367 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-14T09:45:01+190:00 FR0000050809 190.30 EUR 47 XPAR 76786960 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-14T09:39:51+191:00 FR0000050809 191.10 EUR 7 XPAR 76786535 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-14T09:39:51+191:00 FR0000050809 191.10 EUR 40 XPAR 76786534 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-14T09:39:51+191:00 FR0000050809 191.20 EUR 10 XPAR 76786533 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-14T09:39:51+191:00 FR0000050809 191.20 EUR 36.00 XPAR 76786532 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-14T09:39:01+191:00 FR0000050809 191.20 EUR 54.00 XPAR 76786427 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-14T09:31:09+190:00 FR0000050809 190 EUR 54.00 XPAR 76785638 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-14T09:23:47+190:00 FR0000050809 190 EUR 15.00 XPAR 76784800 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-14T09:23:47+190:00 FR0000050809 190 EUR 35.00 XPAR 76784799 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-14T09:23:47+190:00 FR0000050809 190 EUR 49.00 XPAR 76784798 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-14T09:17:14+190:00 FR0000050809 190 EUR 46.00 XPAR 76783770 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-14T09:15:05+190:00 FR0000050809 190 EUR 52.00 XPAR 76783533 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-14T09:15:05+190:00 FR0000050809 190 EUR 37.00 XPAR 76783532 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-14T09:15:05+190:00 FR0000050809 190 EUR 10.00 XPAR 76783531 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-14T09:12:59+190:00 FR0000050809 190 EUR 34.00 XPAR 76783294 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-14T09:12:59+190:00 FR0000050809 190 EUR 19.00 XPAR 76783293 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-14T09:09:21+190:00 FR0000050809 190 EUR 20.00 XPAR 76782845 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-14T09:09:21+190:00 FR0000050809 190 EUR 56.00 XPAR 76782844 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:24:33+189:00 FR0000050809 189 EUR 20.00 XPAR 76775104 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:24:33+189:00 FR0000050809 189 EUR 2.00 XPAR 76775103 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:24:33+189:00 FR0000050809 189 EUR 2.00 XPAR 76775102 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:24:33+189:00 FR0000050809 189 EUR 80.00 XPAR 76775101 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:24:33+189:00 FR0000050809 189 EUR 80.00 XPAR 76775100 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:24:28+189:00 FR0000050809 189 EUR 69.00 XPAR 76775065 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:24:27+189:00 FR0000050809 189 EUR 11.00 XPAR 76775060 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:24:27+189:00 FR0000050809 189 EUR 63.00 XPAR 76775059 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:24:27+189:00 FR0000050809 189 EUR 17.00 XPAR 76775055 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:24:27+189:00 FR0000050809 189 EUR 80.00 XPAR 76775054 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:24:27+189:00 FR0000050809 189 EUR 80.00 XPAR 76775053 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:24:27+189:00 FR0000050809 189 EUR 80.00 XPAR 76775052 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:24:27+189:00 FR0000050809 189 EUR 80.00 XPAR 76775051 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:24:27+189:00 FR0000050809 189 EUR 237.00 XPAR 76775050 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:24:27+189:00 FR0000050809 189 EUR 80.00 XPAR 76775049 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:24:27+189:00 FR0000050809 189 EUR 80.00 XPAR 76775045 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:24:27+189:00 FR0000050809 189 EUR 80.00 XPAR 76775044 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:22:50+189:00 FR0000050809 189 EUR 21.00 XPAR 76774686 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:22:50+189:00 FR0000050809 189 EUR 59.00 XPAR 76774685 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:22:50+189:00 FR0000050809 189 EUR 21.00 XPAR 76774684 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:22:50+189:00 FR0000050809 189 EUR 38.00 XPAR 76774683 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:22:50+189:00 FR0000050809 189 EUR 2.00 XPAR 76774682 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:22:19+189:00 FR0000050809 189 EUR 19.00 XPAR 76774560 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:22:19+189:00 FR0000050809 189 EUR 54.00 XPAR 76774559 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:22:19+189:00 FR0000050809 189 EUR 25.00 XPAR 76774558 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:22:19+189:00 FR0000050809 189 EUR 55.00 XPAR 76774557 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:22:19+189:00 FR0000050809 189 EUR 14.00 XPAR 76774556 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:22:19+189:00 FR0000050809 189 EUR 65.00 XPAR 76774555 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:22:19+189:00 FR0000050809 189 EUR 1.00 XPAR 76774554 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:17:52+190:00 FR0000050809 190 EUR 4.00 XPAR 76773778 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:17:52+190:00 FR0000050809 190 EUR 80.00 XPAR 76773777 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:17:52+190:00 FR0000050809 190 EUR 20.00 XPAR 76773776 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:17:52+190:00 FR0000050809 190 EUR 60.00 XPAR 76773775 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:17:52+190:00 FR0000050809 190 EUR 20.00 XPAR 76773774 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:17:52+190:00 FR0000050809 190 EUR 80.00 XPAR 76773773 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:17:52+190:00 FR0000050809 190 EUR 80.00 XPAR 76773772 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:17:52+190:00 FR0000050809 190 EUR 52.00 XPAR 76773771 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:17:52+190:00 FR0000050809 190 EUR 28.00 XPAR 76773770 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:17:52+190:00 FR0000050809 190 EUR 28.00 XPAR 76773769 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:17:52+190:00 FR0000050809 190 EUR 24.00 XPAR 76773768 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:17:52+190:00 FR0000050809 190 EUR 80.00 XPAR 76773767 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:17:52+190:00 FR0000050809 190 EUR 39.00 XPAR 76773766 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:17:52+190:00 FR0000050809 190 EUR 41.00 XPAR 76773765 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:17:52+190:00 FR0000050809 190 EUR 29.00 XPAR 76773764 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:17:52+190:00 FR0000050809 190 EUR 10.00 XPAR 76773763 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:17:52+190:00 FR0000050809 190 EUR 4.00 XPAR 76773762 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:17:52+190:00 FR0000050809 190 EUR 24.00 XPAR 76773761 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:17:52+190:00 FR0000050809 190 EUR 28.00 XPAR 76773760 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:17:52+190:00 FR0000050809 190 EUR 28.00 XPAR 76773759 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:17:52+190:00 FR0000050809 190 EUR 28.00 XPAR 76773758 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:17:52+190:00 FR0000050809 190 EUR 12.00 XPAR 76773757 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:17:52+190:00 FR0000050809 190 EUR 40.00 XPAR 76773756 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:14:47+189:00 FR0000050809 189 EUR 1.00 XPAR 76773278 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:14:47+189:00 FR0000050809 189 EUR 80.00 XPAR 76773277 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:14:47+189:00 FR0000050809 189 EUR 80.00 XPAR 76773276 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:14:31+189:00 FR0000050809 189 EUR 57.00 XPAR 76773228 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:13:27+189:00 FR0000050809 189 EUR 11.00 XPAR 76773042 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:10:09+190:00 FR0000050809 190 EUR 46.00 XPAR 76772545 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:07:54+189:00 FR0000050809 189 EUR 20.00 XPAR 76772192 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:06:07+189:00 FR0000050809 189 EUR 13.00 XPAR 76771831 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:06:07+189:00 FR0000050809 189 EUR 6.00 XPAR 76771827 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:06:07+189:00 FR0000050809 189 EUR 14.00 XPAR 76771825 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:02:49+189:00 FR0000050809 189 EUR 20.00 XPAR 76771172 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T17:02:49+189:00 FR0000050809 189 EUR 29.00 XPAR 76771171 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T16:55:57+189:00 FR0000050809 189 EUR 8.00 XPAR 76769921 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T16:55:57+189:00 FR0000050809 189 EUR 44.00 XPAR 76769920 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T16:50:17+189:00 FR0000050809 189 EUR 3.00 XPAR 76768634 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T16:50:17+189:00 FR0000050809 189 EUR 46.00 XPAR 76768633 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T16:50:10+189:00 FR0000050809 189 EUR 49.00 XPAR 76768613 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T16:50:10+189:00 FR0000050809 189 EUR 4.00 XPAR 76768612 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T16:50:10+189:00 FR0000050809 189 EUR 49.00 XPAR 76768611 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T16:44:54+189:00 FR0000050809 189 EUR 53.00 XPAR 76766847 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T16:41:37+189:00 FR0000050809 189 EUR 11.00 XPAR 76766287 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T16:40:42+189:00 FR0000050809 189 EUR 1.00 XPAR 76766166 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T16:32:19+190:00 FR0000050809 190 EUR 50.00 XPAR 76764782 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T16:21:58+189:00 FR0000050809 189 EUR 3.00 XPAR 76762007 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T16:21:58+189:00 FR0000050809 189 EUR 50.00 XPAR 76762006 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T16:12:46+189:00 FR0000050809 189 EUR 15.00 XPAR 76760364 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T16:12:46+189:00 FR0000050809 189 EUR 41.00 XPAR 76760363 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T16:09:38+189:00 FR0000050809 189 EUR 18.00 XPAR 76759687 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T16:09:38+189:00 FR0000050809 189 EUR 39.00 XPAR 76759686 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T16:08:05+189:00 FR0000050809 189 EUR 36.00 XPAR 76759432 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T16:08:05+189:00 FR0000050809 189 EUR 11.00 XPAR 76759431 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T16:06:33+189:00 FR0000050809 189 EUR 3.00 XPAR 76759182 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T16:06:32+189:00 FR0000050809 189 EUR 25.00 XPAR 76759178 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T16:05:51+189:00 FR0000050809 189 EUR 20.00 XPAR 76759067 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T16:03:37+189:00 FR0000050809 189 EUR 20.00 XPAR 76758585 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T16:01:40+189:00 FR0000050809 189 EUR 52.00 XPAR 76758280 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T15:53:07+188:00 FR0000050809 188 EUR 55.00 XPAR 76756739 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T15:51:39+188:00 FR0000050809 188 EUR 41.00 XPAR 76756437 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T15:51:39+188:00 FR0000050809 188 EUR 3.00 XPAR 76756436 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T15:51:39+188:00 FR0000050809 188 EUR 3.00 XPAR 76756435 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T15:49:24+189:00 FR0000050809 189 EUR 42.00 XPAR 76756030 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T15:49:24+189:00 FR0000050809 189 EUR 10.00 XPAR 76756029 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T15:48:04+189:00 FR0000050809 189 EUR 6.00 XPAR 76755764 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T15:48:04+189:00 FR0000050809 189 EUR 50.00 XPAR 76755762 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T15:48:04+189:00 FR0000050809 189 EUR 39.00 XPAR 76755761 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T15:48:04+189:00 FR0000050809 189 EUR 50.00 XPAR 76755759 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T15:48:04+189:00 FR0000050809 189 EUR 7.00 XPAR 76755756 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T15:48:04+189:00 FR0000050809 189 EUR 50.00 XPAR 76755755 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T15:48:04+189:00 FR0000050809 189 EUR 41.00 XPAR 76755740 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T15:48:04+189:00 FR0000050809 189 EUR 14.00 XPAR 76755738 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T15:48:03+189:00 FR0000050809 189 EUR 66.00 XPAR 76755730 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T15:48:03+189:00 FR0000050809 189 EUR 50.00 XPAR 76755728 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T15:42:34+188:00 FR0000050809 188 EUR 3,000.00 XPAR 76754650 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T15:42:11+188:00 FR0000050809 188 EUR 20.00 XPAR 76754610 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T15:42:11+188:00 FR0000050809 188 EUR 46.00 XPAR 76754609 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T15:36:59+188:00 FR0000050809 188 EUR 14.00 XPAR 76753896 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T15:31:32+188:00 FR0000050809 188 EUR 13.00 XPAR 76753166 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T15:31:32+188:00 FR0000050809 188 EUR 20.00 XPAR 76753165 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T15:31:14+188:00 FR0000050809 188 EUR 24.00 XPAR 76753131 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T15:31:14+188:00 FR0000050809 188 EUR 29.00 XPAR 76753130 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T15:31:14+188:00 FR0000050809 188 EUR 22.00 XPAR 76753129 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T15:31:14+188:00 FR0000050809 188 EUR 1.00 XPAR 76753123 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T15:31:14+188:00 FR0000050809 188 EUR 23.00 XPAR 76753122 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T15:23:53+188:00 FR0000050809 188 EUR 56.00 XPAR 76752111 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T15:21:44+188:00 FR0000050809 188 EUR 46.00 XPAR 76751737 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T15:18:52+188:00 FR0000050809 188 EUR 32.00 XPAR 76751272 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T15:18:52+188:00 FR0000050809 188 EUR 18.00 XPAR 76751271 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T15:15:52+188:00 FR0000050809 188 EUR 48.00 XPAR 76750796 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T15:09:10+189:00 FR0000050809 189 EUR 13.00 XPAR 76749752 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T15:09:10+189:00 FR0000050809 189 EUR 44.00 XPAR 76749751 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T15:05:26+188:00 FR0000050809 188 EUR 47.00 XPAR 76749271 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T15:01:53+189:00 FR0000050809 189 EUR 13.00 XPAR 76748747 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T15:01:53+189:00 FR0000050809 189 EUR 15.00 XPAR 76748746 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T15:01:53+189:00 FR0000050809 189 EUR 20.00 XPAR 76748745 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T15:01:53+188:00 FR0000050809 188 EUR 43.00 XPAR 76748744 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T15:01:53+188:00 FR0000050809 188 EUR 14.00 XPAR 76748743 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T15:00:09+189:00 FR0000050809 189 EUR 3.00 XPAR 76748504 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T15:00:05+189:00 FR0000050809 189 EUR 19.00 XPAR 76748494 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T15:00:05+189:00 FR0000050809 189 EUR 50.00 XPAR 76748493 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T14:53:18+188:00 FR0000050809 188 EUR 48.00 XPAR 76746870 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T14:53:18+188:00 FR0000050809 188 EUR 61.00 XPAR 76746869 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T14:43:02+187:00 FR0000050809 187 EUR 1.00 XPAR 76745401 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T14:42:10+187:00 FR0000050809 187 EUR 54.00 XPAR 76745320 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T14:41:14+187:00 FR0000050809 187 EUR 1.00 XPAR 76745132 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T14:36:02+188:00 FR0000050809 188 EUR 53.00 XPAR 76744089 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T14:36:02+188:00 FR0000050809 188 EUR 29.00 XPAR 76744088 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T14:36:02+188:00 FR0000050809 188 EUR 21.00 XPAR 76744087 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T14:36:02+188:00 FR0000050809 188 EUR 50.00 XPAR 76744085 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T14:32:12+188:00 FR0000050809 188 EUR 14.00 XPAR 76743486 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T14:24:21+188:00 FR0000050809 188 EUR 49.00 XPAR 76742149 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T14:18:54+188:00 FR0000050809 188 EUR 13.00 XPAR 76741569 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T14:18:54+188:00 FR0000050809 188 EUR 33.00 XPAR 76741568 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T14:13:36+188:00 FR0000050809 188 EUR 46.00 XPAR 76741092 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T14:13:36+188:00 FR0000050809 188 EUR 5.00 XPAR 76741091 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T14:13:35+188:00 FR0000050809 188 EUR 28.00 XPAR 76741086 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T14:13:35+188:00 FR0000050809 188 EUR 20.00 XPAR 76741085 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T14:13:35+188:00 FR0000050809 188 EUR 42.00 XPAR 76741084 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T14:13:35+188:00 FR0000050809 188 EUR 11.00 XPAR 76741083 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T14:09:22+188:00 FR0000050809 188 EUR 2.00 XPAR 76740682 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T14:09:22+188:00 FR0000050809 188 EUR 18.00 XPAR 76740681 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T14:09:22+188:00 FR0000050809 188 EUR 5.00 XPAR 76740680 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T14:09:22+188:00 FR0000050809 188 EUR 21.00 XPAR 76740679 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T13:58:48+188:00 FR0000050809 188 EUR 46.00 XPAR 76739389 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T13:48:36+188:00 FR0000050809 188 EUR 6.00 XPAR 76738218 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T13:48:36+188:00 FR0000050809 188 EUR 3.00 XPAR 76738217 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T13:45:30+188:00 FR0000050809 188 EUR 52.00 XPAR 76737858 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T13:42:38+188:00 FR0000050809 188 EUR 38.00 XPAR 76737561 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T13:42:36+188:00 FR0000050809 188 EUR 9.00 XPAR 76737560 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T13:32:14+189:00 FR0000050809 189 EUR 64.00 XPAR 76736465 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T13:31:11+189:00 FR0000050809 189 EUR 4.00 XPAR 76736367 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T13:23:17+189:00 FR0000050809 189 EUR 10.00 XPAR 76735863 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T13:23:17+189:00 FR0000050809 189 EUR 35.00 XPAR 76735862 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T13:23:17+189:00 FR0000050809 189 EUR 20.00 XPAR 76735861 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T13:23:17+189:00 FR0000050809 189 EUR 33.00 XPAR 76735860 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T13:23:17+189:00 FR0000050809 189 EUR 12.00 XPAR 76735859 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T13:23:17+189:00 FR0000050809 189 EUR 5.00 XPAR 76735858 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T13:23:17+189:00 FR0000050809 189 EUR 2.00 XPAR 76735857 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T13:17:04+189:00 FR0000050809 189 EUR 48.00 XPAR 76735446 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T12:58:31+189:00 FR0000050809 189 EUR 55.00 XPAR 76733316 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T12:50:27+190:00 FR0000050809 190 EUR 22.00 XPAR 76732604 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T12:50:27+190:00 FR0000050809 190 EUR 24.00 XPAR 76732603 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T12:39:40+190:00 FR0000050809 190 EUR 14.00 XPAR 76731643 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T12:39:10+190:00 FR0000050809 190 EUR 1.00 XPAR 76731567 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T12:39:10+190:00 FR0000050809 190 EUR 34.00 XPAR 76731566 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T12:25:57+190:00 FR0000050809 190 EUR 20.00 XPAR 76730616 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T12:23:23+190:00 FR0000050809 190 EUR 48.00 XPAR 76730441 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T12:01:35+190:00 FR0000050809 190 EUR 51.00 XPAR 76728300 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T12:01:26+190:00 FR0000050809 190 EUR 49.00 XPAR 76728288 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T12:01:26+190:00 FR0000050809 190 EUR 3.00 XPAR 76728287 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T12:01:19+190:00 FR0000050809 190 EUR 37.00 XPAR 76728265 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T12:01:19+190:00 FR0000050809 190 EUR 9.00 XPAR 76728264 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T11:58:52+190:00 FR0000050809 190 EUR 53.00 XPAR 76727894 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T11:45:04+188:00 FR0000050809 188 EUR 54.00 XPAR 76726223 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T11:45:04+188:00 FR0000050809 188 EUR 54.00 XPAR 76726220 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T11:43:32+188:00 FR0000050809 188 EUR 53.00 XPAR 76726026 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T11:43:32+188:00 FR0000050809 188 EUR 38.00 XPAR 76726025 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T11:43:32+188:00 FR0000050809 188 EUR 11.00 XPAR 76726020 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T11:41:09+188:00 FR0000050809 188 EUR 8.00 XPAR 76725810 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T11:41:02+188:00 FR0000050809 188 EUR 7.00 XPAR 76725801 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T11:41:02+188:00 FR0000050809 188 EUR 41.00 XPAR 76725800 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T11:40:23+189:00 FR0000050809 189 EUR 12.00 XPAR 76725707 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T11:36:54+189:00 FR0000050809 189 EUR 51.00 XPAR 76725349 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T11:31:51+189:00 FR0000050809 189 EUR 20.00 XPAR 76724774 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T11:31:51+189:00 FR0000050809 189 EUR 4.00 XPAR 76724773 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T11:31:51+189:00 FR0000050809 189 EUR 49.00 XPAR 76724772 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T11:31:16+189:00 FR0000050809 189 EUR 1.00 XPAR 76724740 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T11:24:17+189:00 FR0000050809 189 EUR 6.00 XPAR 76723904 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T11:24:17+189:00 FR0000050809 189 EUR 50.00 XPAR 76723903 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T11:23:28+189:00 FR0000050809 189 EUR 53.00 XPAR 76723790 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T11:05:39+190:00 FR0000050809 190 EUR 52.00 XPAR 76721058 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T11:05:39+190:00 FR0000050809 190 EUR 4.00 XPAR 76721057 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:57:35+189:00 FR0000050809 189 EUR 8.00 XPAR 76720012 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:57:35+189:00 FR0000050809 189 EUR 38.00 XPAR 76720009 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:56:47+190:00 FR0000050809 190 EUR 6.00 XPAR 76719780 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:55:06+190:00 FR0000050809 190 EUR 40.00 XPAR 76719522 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:55:06+190:00 FR0000050809 190 EUR 9.00 XPAR 76719521 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:52:09+190:00 FR0000050809 190 EUR 16.00 XPAR 76719056 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:52:09+190:00 FR0000050809 190 EUR 18.00 XPAR 76719055 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:52:09+190:00 FR0000050809 190 EUR 17.00 XPAR 76719054 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:46:29+190:00 FR0000050809 190 EUR 3.00 XPAR 76717835 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:46:29+190:00 FR0000050809 190 EUR 4.00 XPAR 76717834 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:46:29+190:00 FR0000050809 190 EUR 2.00 XPAR 76717833 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:46:29+190:00 FR0000050809 190 EUR 44.00 XPAR 76717831 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:46:13+190:00 FR0000050809 190 EUR 46.00 XPAR 76717749 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:45:32+189:00 FR0000050809 189 EUR 2.00 XPAR 76717555 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:45:32+189:00 FR0000050809 189 EUR 52.00 XPAR 76717554 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:45:25+189:00 FR0000050809 189 EUR 14.00 XPAR 76717521 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:42:29+189:00 FR0000050809 189 EUR 46.00 XPAR 76716886 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:42:29+189:00 FR0000050809 189 EUR 48.00 XPAR 76716885 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:38:18+189:00 FR0000050809 189 EUR 26.00 XPAR 76715952 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:37:50+189:00 FR0000050809 189 EUR 23.00 XPAR 76715845 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:32:25+189:00 FR0000050809 189 EUR 13.00 XPAR 76714405 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:31:58+189:00 FR0000050809 189 EUR 17.00 XPAR 76714223 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:31:58+189:00 FR0000050809 189 EUR 17.00 XPAR 76714222 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:31:13+189:00 FR0000050809 189 EUR 56.00 XPAR 76713855 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:30:31+189:00 FR0000050809 189 EUR 56.00 XPAR 76713648 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:25:19+190:00 FR0000050809 190 EUR 51.00 XPAR 76712001 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:22:54+190:00 FR0000050809 190 EUR 22.00 XPAR 76710949 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:22:54+190:00 FR0000050809 190 EUR 30.00 XPAR 76710948 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:22:53+190:00 FR0000050809 190 EUR 53.00 XPAR 76710751 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:22:27+190:00 FR0000050809 190 EUR 49.00 XPAR 76710603 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:21:33+191:00 FR0000050809 191 EUR 53.00 XPAR 76710185 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:21:33+190:00 FR0000050809 190 EUR 55.00 XPAR 76710181 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:20:35+191:00 FR0000050809 191 EUR 21.00 XPAR 76710057 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:20:35+191:00 FR0000050809 191 EUR 31.00 XPAR 76710056 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:17:54+191:00 FR0000050809 191 EUR 50.00 XPAR 76709521 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:15:05+192:00 FR0000050809 192 EUR 26.00 XPAR 76708956 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:15:05+192:00 FR0000050809 192 EUR 25.00 XPAR 76708955 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:11:25+191:00 FR0000050809 191 EUR 71.00 XPAR 76707989 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:11:25+191:00 FR0000050809 191 EUR 29.00 XPAR 76707988 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:11:18+191:00 FR0000050809 191 EUR 50.00 XPAR 76707944 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:11:18+191:00 FR0000050809 191 EUR 50.00 XPAR 76707943 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:10:21+192:00 FR0000050809 192 EUR 54.00 XPAR 76707695 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:10:21+192:00 FR0000050809 192 EUR 12.00 XPAR 76707694 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:10:21+192:00 FR0000050809 192 EUR 10.00 XPAR 76707693 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:10:21+192:00 FR0000050809 192 EUR 52.00 XPAR 76707692 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:10:21+192:00 FR0000050809 192 EUR 26.00 XPAR 76707691 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:06:34+192:00 FR0000050809 192 EUR 26.00 XPAR 76706813 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:06:34+192:00 FR0000050809 192 EUR 30.00 XPAR 76706812 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:04:46+192:00 FR0000050809 192 EUR 55.00 XPAR 76706335 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:03:39+192:00 FR0000050809 192 EUR 49.00 XPAR 76705933 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:03:02+192:00 FR0000050809 192 EUR 6.00 XPAR 76705747 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:03:02+192:00 FR0000050809 192 EUR 41.00 XPAR 76705746 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:01:27+192:00 FR0000050809 192 EUR 17.00 XPAR 76705435 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:01:27+192:00 FR0000050809 192 EUR 32.00 XPAR 76705434 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T10:01:27+192:00 FR0000050809 192 EUR 7.00 XPAR 76705433 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T09:59:15+192:00 FR0000050809 192 EUR 14.00 XPAR 76704955 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T09:56:36+192:00 FR0000050809 192 EUR 49.00 XPAR 76704406 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T09:56:36+192:00 FR0000050809 192 EUR 13.00 XPAR 76704405 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T09:56:36+192:00 FR0000050809 192 EUR 6.00 XPAR 76704404 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T09:56:36+192:00 FR0000050809 192 EUR 33.00 XPAR 76704403 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T09:56:10+192:00 FR0000050809 192 EUR 54.00 XPAR 76704284 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T09:53:46+192:00 FR0000050809 192 EUR 39.00 XPAR 76703522 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T09:53:46+192:00 FR0000050809 192 EUR 40.00 XPAR 76703521 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T09:51:18+193:00 FR0000050809 193 EUR 55.00 XPAR 76703158 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T09:47:18+192:00 FR0000050809 192 EUR 55.00 XPAR 76702259 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T09:44:42+193:00 FR0000050809 193 EUR 27.00 XPAR 76701764 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T09:44:42+193:00 FR0000050809 193 EUR 29.00 XPAR 76701763 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T09:43:39+193:00 FR0000050809 193 EUR 3.00 XPAR 76701420 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T09:43:39+193:00 FR0000050809 193 EUR 53.00 XPAR 76701419 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T09:42:38+193:00 FR0000050809 193 EUR 71.00 XPAR 76701347 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T09:42:38+193:00 FR0000050809 193 EUR 29.00 XPAR 76701346 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T09:41:00+193:00 FR0000050809 193 EUR 48.00 XPAR 76700972 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T09:39:20+193:00 FR0000050809 193 EUR 47.00 XPAR 76700729 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T09:36:46+194:00 FR0000050809 194 EUR 28.00 XPAR 76700268 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T09:36:46+194:00 FR0000050809 194 EUR 18.00 XPAR 76700267 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T09:36:46+193:00 FR0000050809 193 EUR 62.00 XPAR 76700266 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T09:36:46+194:00 FR0000050809 194 EUR 100.00 XPAR 76700265 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T09:32:46+194:00 FR0000050809 194 EUR 30.00 XPAR 76699396 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T09:32:46+194:00 FR0000050809 194 EUR 45.00 XPAR 76699395 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T09:32:46+194:00 FR0000050809 194 EUR 40.00 XPAR 76699394 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T09:32:46+194:00 FR0000050809 194 EUR 80.00 XPAR 76699393 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T09:31:19+194:00 FR0000050809 194 EUR 46.00 XPAR 76699179 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T09:30:37+194:00 FR0000050809 194 EUR 48.00 XPAR 76699058 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T09:29:22+194:00 FR0000050809 194 EUR 56.00 XPAR 76698860 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T09:29:10+194:00 FR0000050809 194 EUR 3,066.00 XPAR 76698822 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T09:29:02+194:00 FR0000050809 194 EUR 47.00 XPAR 76698812 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T09:27:39+194:00 FR0000050809 194 EUR 81.00 XPAR 76698522 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T09:27:39+194:00 FR0000050809 194 EUR 86.00 XPAR 76698521 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T09:27:30+194:00 FR0000050809 194 EUR 7.00 XPAR 76698507 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T09:27:10+194:00 FR0000050809 194 EUR 18.00 XPAR 76698408 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T09:27:07+194:00 FR0000050809 194 EUR 44.00 XPAR 76698407 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T09:25:54+194:00 FR0000050809 194 EUR 54.00 XPAR 76698025 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T09:20:17+194:00 FR0000050809 194 EUR 37.00 XPAR 76697372 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T09:20:17+194:00 FR0000050809 194 EUR 19.00 XPAR 76697371 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T09:08:29+194:00 FR0000050809 194 EUR 16.00 XPAR 76696005 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-03-13T09:08:29+194:00 FR0000050809 194 EUR 41.00 XPAR 76696004 Employee share

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230320005406/en/

Contacts:

Investor Relations

Sopra Steria Group

Olivier Psaume

investors@soprasteria.com

+33 (0)1 40 67 68 16

Press Relations

Image Sept

Caroline Simon

caroline.simon@image7.fr

+33 (0)1 53 70 74 65