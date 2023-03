Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die heutige Rede von EZB-Präsidentin Lagarde und die Äußerungen von Stournaras lösten keine größeren Bewegungen an den Märkten aus, so die Experten von XTB.Lagarde habe gesagt, dass die Inflation voraussichtlich für einen längeren Zeitraum übermäßig hoch bleiben werde. Die künftigen Schritte der EZB würden von den Daten abhängen. Die EZB-Prognosen würden durch die Spannungen an den Märkten noch unsicherer. Der Lohndruck habe sich aufgrund der robusten Arbeitsmärkte verstärkt. ...

