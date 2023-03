Nach einer für die Anleger schwierigen Handelswoche startet der DAX am Montag positiv in die neue Woche. Doch die Handelsspanne des deutschen Leitindex zeigt, dass die Marktteilnehmer nervös sind. Wie soll es auch nach dem Drama um die Credit Suisse anders sein? Auch die amerikanischen Märkte scheinen sich, entsprechend der Erwartungen der Experten, etwas zu stabilisieren. Es bleibt mal wieder spannend, was die nächsten Tage bringen werden.Das Börsen.Briefing. hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen ...

