Die UBS schluckt die angeschlagene Credit Suisse. Michael Grote bezeichnet die notgedrungene Übernahme als Zwangsheirat. Im Gespräch mit DER AKTIONÄR TV verrät er, ob der Zusammenschluss der beiden Schweizer Großbanken der richtige Schritt war. Der Professor für Corporate Finance an der Frankfurt School of Finance & Management erklärt im Interview, wie es überhaupt zu dem Banken-Beben kam. Seiner Meinung nach hat die Federal Reserve einen wesentlichen Beitrag zu den aktuellen Missständen im Bankensektor geleistet. Fraglich bleibt, ob die US-Notenbank ihre Fehler bei der nächsten Zinssitzung an diesem Mittwoch wieder ausbügeln kann. Wenn es nach Grote geht, hat die Fed lediglich die Wahl zwischen Pest und Cholera. Entweder bekämpft sie die Inflation oder widmet sich der Stabilisierung der Bankenbranche. Ob nun auch deutsche Banken gefährdet und die Sorgen vor einer erneuten Finanzkrise berechtigt sind, erfahren Sie in der Sendung.