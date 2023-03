EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Cherry SE / Cherry SE: Erwerb eigener Aktien - 41. Zwischenmeldung

Cherry SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



20.03.2023 / 19:03 CET/CEST

Aktienrückkauf: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 Erwerb eigener Aktien - 41. Zwischenmeldung Im Zeitraum vom 13. März bis einschließlich 17. März 2023 wurden insgesamt 10.301 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2022 erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms 2022 wurde mit Bekanntmachung vom 10. Juni 2022 gemäß Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung) und gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 vom 8. März 2016 mitgeteilt. Das Gesamtvolumen der im Zeitraum vom 13. März bis einschließlich 17. März 2023 täglich zurückgekauften Aktien, der volumengewichtete Durchschnittskurs sowie das Volumen in Euro sind wie folgt: Datum

(TTMMJJJJ) Gesamtvolumen

zurückgekaufter

Aktien (Stück) Volumengewichteter

Durchschnittskurs (Euro) Volumen

(Euro) 13. März 2023 2.191 7,2104 15.797,94 14. März 2023 3.895 7,2024 28.053,22 15. März 2023 1.249 7,2077 9.002,39 16. März 2023 1.037 7,2446 7.512,64 17. März 2023 1.929 7,1821 13.854,26

Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufs erworbenen Aktien beläuft sich auf 1.048.410 Stück Aktien. Der Aktienrückkauf erfolgte durch ein von der Cherry SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse im elektronischen XETRA-Handelssystem der Frankfurter Wertpapierbörse. Informationen über die einzelnen Transaktionen sowie über das tägliche Handelsvolumen gemäß Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung) und gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter folgendem Link veröffentlicht: https://ir.cherry.de/de/ München, den 20. März 2023 Cherry SE Der Vorstand ------------------------------- Über Cherry Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten wie Tastaturen, Mäuse, Mikrofone und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Gaming & E-Sports und (hybride) Office-Arbeitsplätze sowie industrielle Anwendungen und den Healthcare-Bereich. Seit der Gründung im Jahr 1953 steht CHERRY für innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse entwickelt werden. CHERRY hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz (Bayern) und beschäftigt rund 500 Mitarbeiter in Produktionsstätten in Auerbach, Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Auerbach, Pegnitz, München, Landskrona (Schweden), Paris, Kenosha (USA), Taipeh und Hongkong. Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/ Kontakt: Dr. Kai Holtmann Investor Relations Einsteinstraße 174, c/o Design Offices Bogenhausen, 81677 München Postadresse Cherrystrasse 2, 91275 Auerbach T +49 (0)175-1971503 F +49 (0)9643 20 61-900 E-Mail: kai.holtmann@cherry.de



