Amadeus IT: im Sog der Tourismus- und Luftfahrtbranche nach oben?

Kooperation mit Microsoft in puncto Cloud-Technologie! Amadeus IT (AMS) mit Long-Setup!

Symbol: AMS ISIN: ES0109067019

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie von Amadeus IT liegt mit rund 17 Prozent im Halbjahresplus. Der aktuelle Rücksetzer vom Pivot-Hoch erreichte mit der letzten Tageskerze zum zweiten Mal den 50-Tagedurchschnitt. Die blaue Linie wurde jeweils intraday getestet, die Schlusskurse lagen aber jeweils darüber.

Chart vom 20.03.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 58.31 EUR

Meinung: Amadeus IT ist der wichtigste IT-Dienstleister für den Luftfahrt- und Tourismus-Sektor. Mit dem Global Distribution System (GDS) ein weltweit akzeptiertes Buchungssystem für die gesamte Branche an. Im Zuge der Erholung dieses Marktsegmentes profitiert das Unternehmen mit Hauptsitz in Madrid nach einer verstärkten Nachfrage nach seinen Produkten und Dienstleistungen. Nach zwei Verlustjahren gab es im Geschäftsjahr 2021/22 wieder ein sattes Plus, auch wenn das Vor-Corona-Niveau noch nicht wieder erreicht ist. Amadeus IT will in Zusammenarbeit mit dem globalen IT-Partner Microsoft die Cloud-Technologie nutzen, um Buchungen noch schneller umsetzen zu können. Der Ansatz, den Datenaustausch auch auf Reisepartner auszuweiten, verspricht enormes Potential.

Setup

Mögliches Setup: Mit Trigger und Stopp Loss orientieren wir uns an der letzten Tageskerze und peilen das Pivot-Hoch vom 8. März an. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt Positionen in AMS.

Veröffentlichungsdatum: 20.03.2023

