Die Nummer 1 unter den Decision Intelligence-Plattformen mit erweiterter Analytik fügt ihrer Version 2023 umfassende Integration mit OpenAI hinzu

Pyramid Analytics (Pyramid), ein Marktführer bei Business Analytics und Entscheidungsintelligenz, teilte heute auf dem Gartner Data Analytics Summit in Orlando, US-Bundesstaat Florida, mit, dass die Version Pyramid 2023 seine bereits führenden, KI-gestützten Augmented Analytics-Funktionen durch die plattformweite Integration der KI-Technologie GPT (Generative Pre-trained Transformer) von OpenAI dem Unternehmen hinter ChatGPT und DALL-E 2 erweitert und mit seinem umfangreichen Satz an modernen KI-Technologien interagiert.

Die neue Version nutzt die neuen KI-Module von GPT, um komplexen Logic-, Data-Science- und Machine-Learning-Code zu generieren, KI-gestützte Storytelling-Funktionen bereitzustellen und sogar KI-gestützte Designvorlagen und Farben zu ermöglichen. Mit diesem Schritt erweitert Pyramid sein übergeordnetes Ziel, die Akzeptanz im gesamten Unternehmen zu fördern, indem alle Anwender in die Lage versetzt werden, datenzentrierte Geschäftsprobleme ohne Programmierkenntnisse mithilfe von KI-gestützten Analysen und Entscheidungsintelligenz zu lösen.

Wichtigste Fakten zur OpenAI-Integration von Pyramid

OpenAI ist in die gesamte Decision Intelligence Platform integriert einschließlich Datenaufbereitung, Datenwissenschaft, der Module für Geschäftsanalytik und Tabellenkalkulationen sowie der Storyboard- und Publikationsdesigner-Module.

Datenaufbereitung: OpenAI kann automatisch SQL-, DAX- und MDX-Code für komplexe Datenextraktionsabfragen generieren.

Datenwissenschaft: OpenAI ist dazu in der Lage, Python- und R-Code für die Logik des maschinellen Lernens automatisch zu erzeugen.

Tabellenkalkulation: OpenAI erstellt Formeln für Tabellenkalkulationen, um Geschäftsmodelle zu entwickeln.

Storyboarding und Publikationen: OpenAI kreiert Designs für Inhalte und Grafiken.

Außerdem lässt sich OpenAI zusammen mit den vorhandenen NLQ-Engines (Natural Language Querying) dafür einsetzen, umfassendere Einblicke in Unternehmensdaten zu gewinnen und zu verbessern. Dadurch können die bestehenden Tools zur Bereitstellung von automatisiertem Storytelling und Textanalysen noch effektiver genutzt werden.

Marktreputation

Pyramid ist seit langem als Innovator im Bereich der Entscheidungsintelligenz und Analytik anerkannt. Von der führenden Analystenfirma Gartner wurde die Decision Intelligence Platform des Unternehmens auf Platz 1 für "Augmented Analytics" im Gartner Analytics and Business Intelligence (ABI) Critical Capabilities Report 2022 gesetzt.

Andere führende Analysten wie 451 Research, Ventana Research, Dresner Advisory Services und BARC preisen Pyramid für seinen plattformbasierten Ansatz mit codefreien Funktionen und KI/Augmented Analytics, der es allen Anwendern ermöglicht, anspruchsvolle Analysen ohne Programmierkenntnisse durchzuführen. Entscheidend ist, dass die bestehenden erweiterten Funktionen von Pyramid (NLQ, Chatbot, Smart Insights, Smart Model, Auto Discovery, Fill in the Blanks, Explain usw.) direkt Unternehmensdaten verarbeiten ohne Datenduplikation, benutzerdefinierte Modelle, proprietäre Datenschichten oder eine spezielle Behandlung der Daten.

Produktdemos

Zitate

Avi Perez, CTO und Mitbegründer, Pyramid Analytics "Durch die Integration von OpenAI in die Pyramid Decision Intelligence Platform erweitern wir unsere bestehenden KI- und Augmented-Fähigkeiten um die neueste generative KI-Technologie. Dies vereinfacht und transformiert die Entscheidungsfindung. Als No-Code/Low-Code-Plattform wurde Pyramid konzipiert, um erweiterte Analysen von deskriptiv über prädiktiv bis hin zu präskriptiv für nicht technische Mitarbeiter verfügbar zu machen, damit sie fundierte Entscheidungen treffen können, die zu besseren Geschäftsergebnissen führen."

Omri Kohl, CEO und Mitbegründer, Pyramid Analytics: "Wir bei Pyramid sind davon überzeugt, dass der Schlüssel zu einer breiten Akzeptanz von Datenanalysen eine Nutzererlebnis voraussetzt, das den Bedürfnissen verschiedener Menschen gerecht wird unabhängig von ihren technischen Fähigkeiten oder ihrer analytischen Begabung. Durch die strategische Integration von generativen KI-Technologien wie OpenAI führen wir unsere Vision der künstlichen Intelligenz auf die nächste Stufe."

Über Pyramid Analytics

Pyramid Analytics ist die nächste Generation der Entscheidungsintelligenz. Die preisgekrönte Pyramid Decision Intelligence Platform liefert erweiterte, automatisierte und kollaborative Erkenntnisse, die die Entscheidungsprozesse auf der Grundlage von Daten vereinfachen und unterstützen. Ein entscheidender Vorteil: Die Pyramid-Plattform ist dazu in der Lage, beliebige Daten direkt zu verarbeiten. Dadurch wird eine regelbasierte Nutzung durch jede Person sowie die Erstellung von Analysen in einer codefreien Umgebung ohne Datenextraktion, -ingestion und -duplizierung ermöglicht. Datenaufbereitung, Geschäftsanalysen und Datenwissenschaft werden über eine nahtlose Plattform bereitgestellt, um intelligente Entscheidungsfindungen für alle verfügbar zu machen. Auf diese Weise wird ein strategischer, unternehmensweiter Ansatz für Business Intelligence und Analytics unterstützt, der grundlegenden bis komplexen Anforderungen gerecht wird. Vereinbaren Sie noch heute einen Demotermin.

Pyramid Analytics hat seinen Sitz in Amsterdam und unterhält regionale Zentralen in globalen Innovations- und Geschäftszentren, darunter London, New York City und Tel Aviv. Unser Team lebt und arbeitet rund um den Globus, da der Wohnort kein Hindernis für Talente und Möglichkeiten sein darf. Zu den Investoren gehören H.I.G. Growth Partners, Jerusalem Venture Partners (JVP), Sequoia Capital und Viola Growth. Erfahren Sie mehr bei Pyramid Analytics.

