EQS-Ad-hoc: Friedrich Vorwerk Group SE / Schlagwort(e): Dividende/Personalie

FRIEDRICH VORWERK bestätigt Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2022, schlägt Dividende in Höhe von 0,12 € je Aktie vor und verlängert Vorstandsverträge



20.03.2023 / 21:06 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR FRIEDRICH VORWERK bestätigt Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2022, schlägt Dividende in Höhe von 0,12 € je Aktie vor und verlängert Vorstandsverträge Tostedt, 20. März 2023 - Die FRIEDRICH VORWERK Group SE (ISIN DE000A255F11), ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich der Energieinfrastruktur, bestätigt die vorläufigen Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2022. Hiernach erzielte das Unternehmen einen Rekordumsatz von 368,2 Mio. € und erreichte damit ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr von 32 %. Das bereinigte EBIT lag bei 33,8 Mio. €, was einer bereinigten EBIT-Marge von 9,2 % entspricht. Damit lag die Profitabilität aus den im Januar erläuterten Gründen deutlich unter dem Vorjahresniveau von 44,5 Mio. €, bzw. der bereinigten EBIT-Marge von 16,0 %. Der Auftragseingang im Geschäftsjahr 2022 erreichte 370 Mio. €, was einem Wachstum von rund 30 % entspricht. Zum Geschäftsjahresende lag der Auftragsbestand bei 315 Mio. €. Der Nettofinanzmittelbestand konnte zum Jahresende deutlich gesteigert werden und erreichte zum Stichtag 31.12.2022 einen Wert von 27,2 Mio. €. Vor diesem Hintergrund soll der Hauptversammlung am 1. Juni 2023 eine Dividende in Höhe von 0,12 € je Aktie vorgeschlagen werden. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, den wesentlichen Gesellschafter Torben Kleinfeldt für sechs weitere Jahre bis September 2029 zum CEO und Tim Hameister für vier weitere Jahre bis September 2027 zum CFO der FRIEDRICH VORWERK Group SE zu bestellen. Zeitgleich hat der Aufsichtsrat der FRIEDRICH VORWERK Management SE, einem Tochterunternehmen der FRIEDRICH VORWERK Group SE, beschlossen, Torben Kleinfeldt und Kevin Loots für weitere sechs Jahre sowie Tim Hameister für weitere vier Jahre als Vorstände der FRIEDRICH VORWERK Management SE zu bestellen. Klaus-Dieter Ehlen scheidet nach 33 Jahren in der Unternehmensgruppe und einer dreijährigen Amtszeit als Vorstand der FRIEDRICH VORWERK Management SE planmäßig auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen aus, wird ihm jedoch weiterhin beratend zur Seite stehen. Der vollständige Geschäftsbericht für das Jahr 2022 wird am 30.03.2023 unter www.friedrich-vorwerk.de veröffentlicht. Kontakt FRIEDRICH VORWERK Group SE

Niedersachsenstraße 19-21

21255 Tostedt

Tel +49 4182 - 29470

Fax +49 4182 - 6155

ir@friedrich-vorwerk.de

www.friedrich-vorwerk.de/ Vorstand

Torben Kleinfeldt (CEO)

Tim Hameister Vorsitzender des Aufsichtsrats

Dr. Christof Nesemeier Registergericht

Amtsgericht Tostedt, HRB 208170

