Die Pleite der Silicon Valley Bank und der Credit Suisse stürzen den Bankensektor international in unruhige Zeiten. Doch die Krise schafft auch Chancen.Nach der Pleite der Silicon Valley Bank (US78486Q1013) hatten sich die Börsianer gerade wieder beruhigt, da reißt die mit der finanziellen Schieflage der Credit Suisse (US2254011081) die nächste Hiobsbotschaft den Sektor in die Panik. Die Gründe für die Schieflage der beiden Banken sind allerdings unterschiedlicher Natur.Anzeige:Silicon Valley Bank scheitert am eigenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...