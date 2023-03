Die Notübernahme der Schweizer Großbank Credit Suisse (CS) durch die Konkurrentin UBS hat am Montag auch unter den Anlegern an den US-Börsen Erleichterung ausgelöst. Der Dow Jones Industrial legte um 1,2 Prozent auf 32.245 Punkte zu. An der Technologiebörse Nasdaq stieg der Auswahlindex Nasdaq 100 um moderatere 0,3 Prozent auf 12.563 Zähler. Auch für den marktbreiten S&P 500 ging es am Montag um 0,9 Prozent auf 3.952 Punkte nach oben. Die Verluste an vom Freitag wurden damit größtenteils wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...