Viele Unternehmen arbeiten mit Hochdruck an der nächsten KI-Innovation in Form eines Text-zu-Video-Generator. Runway hat mit Gen-2 nun den ersten auf den Markt gebracht. Es hat nicht lange gedauert, bis Text-zu-Bild-Anbieter in der Welt der Künstlichen Intelligenzen zum Mainstream geworden sind. KI-Start-up Runway hat mit Gen-1 zudem bereits eine Software kreiert, die anhand von bestehendem Videomaterial ein neues Video erschaffen konnte - und nun folgt mit Text-zu-Video der nächste ...

