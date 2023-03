Rajiv Shah tritt dem FlexTrade-Team in London bei, um die Marktakzeptanz der FlexOMS -Lösung auszuweiten

FlexTrade Systems (@FlexTrade), ein weltweit führender Anbieter von Multi-Asset-Ausführungs- und Ausführungsmanagement-Systemen, meldet die Ernennung von Rajiv Shah zum Head of Sales in der Region EMEA für FlexOMS, das Sell-Side-OEMS des Unternehmens.

FlexOMS, die Flagship-OMS-Plattform innerhalb der FlexTrade-Suite von Sell-Side-Lösungen, ist ganz darauf ausgelegt, die Handelseffizienz zu verbessern, indem die Komplexitäten der Handels-Workflows von heute abgebaut werden. Die Handelslösung mit offener Architektur unterstützt High-Touch- und Low-Touch-Unternehmen, indem eine einheitliche Multi-Asset-Plattform für Programmhandel-, Termin- und Options-, ETF-, Swap-, Festeinkommen- und Währungs-Workflows bereitgestellt wird.

In dieser neu geschaffenen Rolle wird Rajiv Shah die Geschäftsstrategie und das Wachstum von FlexTrade bei Lösungen für Handelsbereiche in der Region EMEA vorantreiben. Rajiv Shah bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in Finanztechnologie und bewährte Expertise im Entwurf und in der Umsetzung von Vertriebs- und Unternehmenswachstumsstrategien für das gesamte Front- und Middle-Office-Handelsspektrum bei großen Softwareunternehmen mit zu FlexTrade. Zuletzt arbeitete er bei Unternehmen wie Cosaic, wo er als Global Head of Sales fungierte, und hatte über 20 Jahre bei Fidessa leitende Führungsrollen inne, darunter vor allem die als Head of Sales and Account Management für das EMEA-Geschäft für alle Fidessa-Produkte und Dienstleistungen.

Rajiv Kedia, Principal und Mitgründer von FlexTrade, merkte an: "Seit mehr als 25 Jahren nimmt FlexTrade bei der Lieferung innovativer OEMS-Lösungen für die Buy- und Sell-Side-Communities eine Führungsrolle ein. Wir sind fest davon überzeugt, dass die leistungsstarke und einzigartige Kombination von innovativer, offener und skalierbarer Technologie von FlexOMS, unterstützt durch die maßgeschneiderte, erstklassige Service-Erfahrung und Fachexpertise von FlexTrade in der Sell-Side-Landschaft in der Region EMEA einen großen Bedarf ansprechen.

Wir verzeichnen bereits ein hervorragendes Wachstum, es gibt viel Interesse und wir investieren stark in diesen Markt. Eine Schlüsselkomponente bei der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie für die Lösung und das Geschäft in der Region EMEA besteht darin, sicherzustellen, dass wir die talentiertesten Mitarbeiter einsetzen. Mit seiner langjährigen Erfahrung ist Rajiv Shah die ideale Führungskraft, um uns bei dieser Entwicklung weiterzuhelfen."

Rajiv Shah, Head of Sales, Sell-Side Solutions, FlexTrade EMEA, sagte: "In der heutigen, sich ständig verändernden Landschaft muss die Verkaufsseite mit einem OMS-Technologiepartner arbeiten, dem sie vertrauen kann und der einen offenen Innovationsansatz bietet. Die Wahl des richtigen Lösungsanbieters, der diese Anforderungen erfüllen kann, ist von enormer Bedeutung, um die Unternehmen ihrer Kunden zu unterstützen und in einem immer heißer umkämpften Wettbewerbsumfeld erfolgreich zu agieren.

Es ist eine aufregende Zeit, um zu FlexTrade zu kommen. Aus der geschäftlichen Perspektive hat das Unternehmen umfassend nachgewiesen, dass es durch erstklassigen Support und einen Ansatz, bei dem der Kunde im Mittelpunkt steht, lang anhaltende Kundenbeziehungen schaffen und ausweiten kann. Daneben machen die fortgeschrittenen Funktionen von FlexOMS die Lösung zu einem der attraktivsten Angebote im OEMS-Bereich."

Über Sell-Side-Handelslösungen von FlexTrade Systems:

FlexTrade Systems ist ein globales Finanztechnologie-Unternehmen mit dem Ziel, die Handelseffizienz durch Vereinfachen der Komplexitäten der Handels-Workflows von heute zu fördern, indem eine einheitliche Multi-Asset-Sell-Side-Plattform mit offener Architektur bereitgestellt wird. FlexTrade erzielt dies durch Ergänzen moderner Rich-API-Technologie mit hoch spezialisiertem Service und Support für High-Touch- und Low-Touch-Geschäfte für Programmhandel-, Termin- und Options-, ETF-, Swap-, Festeinkommen- und Währungs-Workflows unterstützt werden. Egal, ob der Fokus auf Marktschöpfung, Agentur, Einzelhandel oder proprietären Handelsbereichen liegt, kann FlexTrade kann für eine geradlinige Verarbeitung für den kompletten Auftragsmanagement-Zyklus sorgen, vom Auftragseingang und Handel bis zu Middle- und Back-Office-Workflows.

