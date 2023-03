WOLMIRSTEDT (dpa-AFX) - Die Vorbereitungen für die geplante 540 Kilometer lange Höchstspannungsleitung Suedostlink gehen in die nächste Phase. Am Startpunkt im Umspannwerk Wolmirstedt bei Magdeburg wird an diesem Dienstag (09.00 Uhr) der erste Spatenstich für einen Konverter gefeiert. Er soll Wechsel- in Gleichstrom umwandeln. Gleichstrom eignet sich besonders für die Stromübertragung über große Entfernungen. Das deutsche Stromnetz wird als Wechselstromnetz mit einer Frequenz von 50 Hertz betrieben.

Die neue Stromautobahn Suedostlink soll künftig große Mengen Strom aus erneuerbaren Energien vom Norden in den Süden Deutschlands bringen. Zum Festakt in Wolmirstedt werden Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) erwartet. Die Leitung wird ihren Endpunkt im Umspannwerk Isar bei Landshut in Bayern haben.

Hintergrund des Projekts ist die Energiewende. Immer mehr Strom soll aus erneuerbaren Energien wie Wind, Sonne, Wasser und Biogas gewonnen werden. So soll der Ausstoß von Kohlendioxid deutlich gesenkt werden, um die Folgen des Klimawandels zu begrenzen.

Nötig sind dafür flexiblere Anlagen und Speicher, um die schwankende Stromerzeugung der wetterabhängigen Wind- und Solarkraftwerke auszugleichen. Die Übertragungsnetze sind von zentraler Bedeutung, denn zunehmend wird Strom nicht mehr dort erzeugt, wo er hauptsächlich gebraucht wird./dh/DP/ngu