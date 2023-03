Das chinesische Google-Pendant hat die ersten Genehmigungen erhalten, um einen vollständig fahrerlosen Ride-Hailing-Services in Peking anzubieten. Man betreibt somit die erste vollständig fahrerlose Taxi-Flotte in der chinesischen Hauptstadt. Peking ist nach Wuhan und Chongqing die dritte Megacity, in der Nutzer Zugang zum vollständig fahrerlosen Robotaxi-Service haben. Apollo Go, die autonome Ride-Hailing-Services-Plattform von BAIDU, bekommt damit ein neues Momentum. Per Ende Januar 2023 kommt Apollo Go 2 Mio. Robotaxi-Fahrten. Die BAIDU-Aktie scheint die Konsolidierung zu beenden. Ein Kaufsignal liefert der Wert oberhalb von 149 $. KGV 13 per 2024 und 8,5 per 2025 sind für eine KI-Aktie wie BAIDU günstig.



Dies ist ein Auszug aus der gestrigen Bernecker-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





Gold geht durch die Decke! - Experte zeigt exklusiven Geheimtipp Gold zieht an! Diese Gold-Aktie sollten Sie sich jetzt ansehen! Sichern Sie sich jetzt die ausführliche Analyse. Kostenlos und unverbindlich. Hier klicken!