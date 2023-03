Dei Volksagen Bank hebt am 30. März die Zinsen für Neukunden beim Tagesgeld an. Die Volkswagen Bank (Volkswagen Financial Services) wird schon bald die Zinsen für Neukunden beim Tagesgeld erhöhen. Ab dem 30. März 2023 erhalten Neukunden für den Abschluss des Tagesgeldkontos "Plus Konto TopZins" 2,25 Prozent Zinsen, zuvor waren es 2,0 Prozent gewesen. Der Zinssatz gilt für sechs Monate, die Zinsen werden monatlich gut geschrieben. Neukunde ist, wer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...