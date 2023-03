The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.03.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.03.2023



ISIN Name

CH0200370218 EMISS.GEM.WOHNB. 12-23 44

DE000A161ZU5 DZ HYP PF.R.374

DE000LB13KH7 LBBW AD STUFENZINS 20/23

XS0248392812 TESCO PLC 06/23 MTN

DE0003112546 DZ BANK E.3589 VAR

FR0013141066 CA HOME LOAN SFH 16/23MTN

XS2055727916 BMW FIN. 19/23 MTN

DE0008053331 DT.PFBR.BANK IHS 805333

DE000DK0WKJ6 DEKA AD FESTZINS 20/23

