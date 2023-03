The following instruments on XETRA do have their first trading 21.03.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 21.03.2023Aktien1 FR0013398997 Arcure S.A.2 CA1130041058 Brookfield Asset Management Ltd.3 US28258A1079 Eisai Co. Ltd. ADR4 AU0000241036 Findi Ltd.5 CA72942X1078 Pluribus Technologies Inc.6 ZAE000315768 Zeda Ltd.7 VGG569812057 Luokung Technology Corp. ADR8 CA6544846091 Niocorp Developments Ltd.Anleihen/Fonds1 DE000LB3PXU5 Landesbank Baden-Württemberg2 DE000LB3PJP4 Landesbank Baden-Württemberg3 NO0012530965 Mutares SE & Co. KGaA4 XS2602418266 Sachsen-Anhalt, Land5 DE0009797688 Allianz Interglobal - AT EUR ACC6 DE000A1C4D48 Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI I7 DE000DWS23F6 DWS Aktien Schweiz - LD EUR DIS8 DE000A2N82J8 Effecten-Spiegel Aktien-Fonds - EUR ACC9 DE000A2QDSH1 Tigris Small & Micro Growth Fund R10 DE000A2PB598 LF - European Hidden Champions R11 DE000A14XN59 Berenberg Aktien Mittelstand R A12 DE000A3C91C5 CoIQ Collective Intelligence Fund R