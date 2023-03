Dickemann Capital AG: Für alle Fälle gewappnet

Das mehrfach ausgezeichnete Fondsmanagement der Dickemann Capital AG kann auf eine beeindruckende Historie verweisen - und auch für das Börsenjahr 2023 hat man sich einiges vorgenommen.

Das zurückliegende Börsenjahr 2022 war in vielerlei Hinsicht herausfordernd. Neben makroökonomischen Störfeuern wie anziehenden Inflationsraten, steigenden Marktzinsen, höheren Finanzierungskosten oder einer forcierten Deglobalisierung kamen auch geopolitische Faktoren - allen voran der Krieg in der Ukraine - und daraus resultierende Probleme beispielsweise bei Energieversorgung, Lieferketten und Konsumlaune hinzu. Die Weltmärkte reagierten mit heftigen Kurskapriolen, wobei unterm Strich zum Jahresende Verluste verbucht werden mussten. Teilweise fielen diese drastisch aus, wie beispielsweise der Blick auf den NASDAQ 100 verrät - dieser kam auf Jahressicht mit einem Minus von beinahe 33 Prozent empfindlich unter die Räder. Kaum besser erging es MDAX (-28,5 Prozent), TecDAX (-25,5 Prozent) oder RUSSELL 2000 (-20,88 Prozent). Insofern erscheint das Minus beim DAX mit 12,3 Prozent noch vergleichsweise moderat, sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es für den deutschen Leitindex das schlechteste Börsenjahr seit vier Jahren war.

Besser als der Markt

Trotz der explosiven Gemengelage und der schlechten Vorzeichen konnte der ausgewogene Mischfonds DC Value Global Balanced (ISIN: DE000A0YAX72 ) in puncto Performance sowohl den Gesamtmarkt als auch seine Peergruppe ("Mischfonds flexibel Welt") hinter sich lassen. Dass der DC Value Global Balanced - mit starkem Standbein im Technologiesektor - besser reüssierte, lag nicht zuletzt an der "strengen Selektion der Aktien nach Qualitätskriterien", wie Jürgen Dickemann, Gründer und Vorstand der DC AG, erläutert. Zudem habe sich bei der Zusammenstellung des Portfolios auch die Beimischung von gut geführten Konsumgüterunternehmen ausgezeichnet. Der Zufluss an Investorengeldern, der das Anlagevolumen des Fonds auf Jahressicht um mehr als zwei Drittel ansteigen ließ, darf als weiteres Indiz herangezogen werden, dass dem wertorientierten Investmentansatz des Dickemann Capital Managements auch im schweren Fahrwasser hohes Vertrauen entgegengebracht wird.

Hoch dekoriert

Ein ähnliches Bild vermitteln die Vielzahl an Awards, mit denen das Fondsmanagement der Dickemann Capital AG ausgezeichnet wurde. Zu nennen wäre unter anderem "Beste Fondsgesellschaft 2022 Deutschland Mixed Assets - Flexible EUR" sowie "Bester Fondsmanager Deutschland Mixed Assets Flexible EUR" (beide Citywire), der "Mountain View Fund Award 2022 1st Place Mixed Funds Global Flexible" oder die "FWW FundStars"-Auszeichnung mit Maximalwertung von fünf Sternen.

Ausblick und Fahrplan für 2023

Eine Jahresprognose ist per se schwer zu erstellen - für 2023 trifft dies aber im gesteigerten Maße zu. Dies zeigt auch der fulminante Jahresstart. Im Schnitt legte der DAX seit seiner Einführung im Jahr 1988 jährlich um etwas mehr als acht Prozent zu. Auf dieser Basis hätte man das aktuelle Börsenjahr frühzeitig beenden können, denn bereits am 13. Januar 2023 konnte der DAX ein Plus von 8,6 Prozent zum Jahresbeginn verzeichnen. Dass sich plötzlich alle makroökonomischen Unwägbarkeiten in Luft auflösen, erscheint wenig wahrscheinlich. Vielmehr gilt es den Markt genau zu beobachten und die gesamte Klaviatur der Anlageinstrumente bei Bedarf zu bespielen: "Wir konzentrieren uns auch künftig auf die Identifikation nachhaltig erfolgreicher Geschäftsmodelle. Hierzu zählen solide Technologieunternehmen mit breiter Kunden- und Produktbasis, die von dem anhaltenden Trend der Digitalisierung profitieren. Ebenso sehen wir gute Chancen für Konsumgüterhersteller mit hoher Kundenorientierung, starken Marken und gutem Markenmanagement", so Jürgen Dickemann. "Sobald der Trend zu steigenden Zinsen seinen Höhepunkt überschritten hat, werden wir auch Investitionen in Renten überdenken", ergänzt DC-Vorstandsmitglied Ulrich Lingenthal und führt damit ein Plädoyer für die situative Komponente eines aktiv-gemanagten Fonds. Wichtig sei am Ende "die positive Wertentwicklung des Fonds bei gleichzeitig begrenztem Risiko".

Wertentwicklung im Vergleich zur Peergroup (Mischfonds flexibel Welt / Fünf-Jahreszeitraum)

DC Value Global Balanced (PT) ohne Ausgabeaufschlag (fondsdiscount.de)

