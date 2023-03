Kupfer-Boom!: Enorme Kursgewinne im März - Neuer Rohstoffsuperzyklus gestartet!

Anzeige / Werbung

Der Aktienkurs ist im Höhenrausch bei starken Newsflow

die Börsen sind wieder im Sog einer Finanzkrise. Wie auch schon im Jahr 2008 gibt es in diesem Umfeld eine Gewinnerbranche, die sich dem negativen Trend entzieht und das ist der Rohstoffsektor! Wir sehen vielleicht gerade den Startschuss eines erneuten Rohstoffsuperzyklus! Kupfer ist nach Einschätzung des Portfoliomanagers Armin Sabeur von Optinova eines der interessantesten Investments. Wie können Anleger von dieser Entwicklung profitieren?



Am Wochenende haben wir Ihnen den aufstrebenden Kupferbergmann Gladiator Metals (WKN: A3D6HK) vorgestellt, deren Aktienkurs sich in den letzten 4 Wochen mehr als verdoppelt hat! Die gestern veröffentlichte News belegt das wir Ihnen nicht zu viel versprochen haben als wir auf aggressive Exploration des Unternehmens hingewiesen haben:

Gladiator Metals schließt verbindlichen Bohrvertrag an

Die Bohrungen im hochgradigen Kupferprojekt Cowley Park sollen bereits Mitte April beginnen.

Gladiator Metals (WKN: A3D6HK) hat mit Kluane Drilling Limited ein globales Bohrunternehmen mit mehr als 35 Jahren Erfahrung beauftragt, das seinen Hauptsitz in Whitehorse, Yukon, hat.

Gladiator Metals (WKN: A3D6HK) hat sich verpflichtet, einen ersten Diamantkern von ~ 3.000 m in Cowley Park, einem hochgradigen Kupferprospektionsgebiet, zu bohren, um die Grundlagen für die Etablierung einer zukünftigen Kupfermineralressource zu legen. Das 3000 Meter umfassende Bohrprogramm wird sich auf die Bestätigung und Erweiterung der Mineralisierung im Prospektionsgebiet Cowley Park konzentrieren.

Darüber hinaus ist Gladiator Metals (WKN: A3D6HK) bei der Errichtung einer Kernverarbeitungsanlage in Whitehorse zur Verarbeitung und Protokollierung des Bohrkerns weit fortgeschritten , einschließlich der Verarbeitung von schätzungsweise 10.000 Metern rückständigem ungeschnittenem Kern, der bei früheren Bohrkampagnen gesammelt wurde.

Darüber hinaus gab das Unternehmen in den heutigen News ein Explorationsupdate bekannt:

Explorations-Update

Das Unternehmen führt derzeit eine umfangreiche Datenerfassung und Überprüfung der verfügbaren historischen Daten durch, einschließlich Bohrungen über das größere Konzessionspaket. Im Rahmen dieser Arbeiten wurden eine Reihe von bohrbereiten, hochgradigen regionalen Zielen identifiziert, die mit kupferreichen Skarnen am Kontakt zwischen der kreidezeitlichen Whitehorse Plutonic Suite und den klastischen und karbonatischen Metasedimenten der Trias bis Jurassic Lewes River Group in Verbindung stehen.

Insgesamt gibt es mehr als 35 km wenig erkundeten Streichens auf dem Kontakt, was für hochgradiges Kupfer+/-Molybdän+/-Silber+/-Gold sehr vielversprechend ist, wie Sie nachfolgender Grafik entnehmen können:

Plankarte des Kupferprojekts Whitehorse, die die Geologie und die Lage der wichtigsten Zielgebiete innerhalb des Haupttrends zeigt

Die Position von Gladiator in Whitehorse wird dadurch gestärkt, dass das Projekt nahezu das ganze Jahr über Zugang zu Arbeitsprogrammen hat, einschließlich eines etablierten Straßen- und Bohrzugangsnetzes, eines geringen Kapitalinfrastrukturbedarfs aufgrund der Nähe des Projekts zu Whitehorse und einer starken Partnerschaft mit den Eigentümern des Whitehorse-Kupferprojekts, einem erfahrenen lokalen Bergbaudienstleister.

Klicken Sie hier um die heutigen News zu lesen.

Gladiator Metals (WKN: A3D6HK) ist eine nordamerikanische Lösung für den weltweit wachsenden Kupferbedarf und Sie sollten nun unbedingt weiterlesen um mehr um diesen aufstrebenden Kupferbergmann zu erfahren!

Der Kurs hat im Monat März an der Heimatbörse in Kanada bereits stark zugelegt.

In exzellenter Gesellschaft…

Gladiator Metals (WKN: A3D6HK) ist fokussiert auf die Weiterentwicklung mehrerer bekannter hochgradigen Kupferprojekte in Kanada renommierten Whitehorse-Kupfergürtel-Whitehorse.

Der Whitehorse-Kupfergürtel ist die Heimat zahlreicher produzierender Kupfer- und Goldminen, die einigen der bekanntesten Bergleuten der Welt gehören

Victoria Gold (Marktkapitalisierung $645 Millionen)

Newmont Corp. (Marktkapitalisierung $ 36 Milliarden)

Western Copper and Gold (Marktkapitalisierung $ 266 Millionen)

Banyan Gold (Marktkapitalisierung $83 Millionen)

Snowline Gold (Marktkapitalisierung $ 276 Millionen)

Minto Metals (Marktkapitalisierung $ 100 Millionen)

Das Flaggschiff-Projekt Whitehorse ist nicht nur umgeben von Kupferbergmännern im Wert von mehreren Milliarden Dollar, es weißt auch weitere enorme Vorteile auf:

Tier 1 Jurisdiktion: Yukon

Wenig erkundet mit Weltklasse-Entdeckungspotenzial

Ganzjähriger Zugang und Arbeitsprogramme

Gutes Straßen- und Bohrzugangsnetz etabliert

Netzwasserkraft - Potenzial für emissionsarme Kupfererzeugung

Niedrigere Produktionskosten - niedrigen Capex-Zugang zu bestehenden Unterkünften und Kernlager

Qualifizierte Arbeitskräfte vor Ort - erfahrene Anbieter, Anbieter und lokale Labors

Auch wenn es seit 1982 keine moderne Exploration mehr gab handelt es sich um eine ehemals produzierende Mine, die Aufgrund eines Wirtschaftsabschwungs und niedrigen Kupferpreisen geschlossen wurde.

Hochgradige historische Kupferproduktion - wiederholt sich die Geschichte?

Die hochgradige historische Kupferproduktion von Hudbay Mining kann sich durchaus sehen lassen:

Die Mine hat über 10 Millionen Tonnen c1,5 % Cu produziert (plus Au/). Dabei wurde sie im Tagebau (1967-1971) und Untertagebau (1972-1982) betrieben.

Das Projekt verfügt über 30 bekannte Lagerstätten/Prospekte innerhalb eines zusammenhängenden Gebiets von 35 km x 5 km.

Das Prospektionsgebiet Cowley Park erreichte die Machbarkeitsphase, bevor die Mine geschlossen wurde - folglich wurde nie abgebaut.

Alle früheren Betriebe und Restreserven öffnen sich entlang des Streichens und neigungsabwärts. Jüngste Bohrungen außerhalb historischer Betriebsgebiete haben gezeigt:

Beim Prospektionsgebiet Cowley Park weisen historische Bohrungen auf mehrere subparallelen mineralisierten Zonen mit einer Mächtigkeit von bis zu 30 m auf 1,2 km hin.

Cowley-Park:

CP-112:10,67 m mit 6,93 % Cu ab 85,34 m

CP-115:23,16 m mit 3,19 % Cu ab 80,77 m

CP-125:18,44 m mit 4,42 % Cu ab 56,39 m und 10,3 m mit 1,41 % Cu ab 87,84 m

Mineralisierte Chalkopyrit-Bornit-Magnetit-Skarns innerhalb von 150 m des kalkalkalischen Whitehorse-Batholiths sieht man auch in den anderen Abschnitten:

War Eagle:

HT-1: 10,55 m mit 4,99 % Cu, 1,05 g/t Au, 40,3 g/t Ag ab 124,39 m

North Star:

NS-15: 14,63 m mit 5,05 % Cu ab 419,65 m

Das Arbeitsprogramm von Gladiator Metals (WKN: A3D6HK) für 2023 sieht die vollständige Beprobung der Diamantbohrkerne von 2018, 2019 und 2020 vor. Über 10.000 m Diamantbohrkerne müssen hier untersucht werden.

Des Weiteren sind systematische Probenahmen geplant um Vorkommen wie Au/Ag/Mo/Ga usw. zu identifizieren. Aus den Strukturdaten gehen Querverwerfungen und geschichtete Aderanordnungen hervor die möglicherweise höhergradige Zonen und Mineralisierungen anzeigen.

Gladiator Metals (WKN: A3D6HK) besitzt noch ein weiteres Kupferprojekt mit dem Namen…

Koonenberry North Projekt

Das Projekt Koonenberry North Projekt befindet sich im nordwestlichen Teil von New South Wales, innerhalb eines 200 km langen, nach Nordwesten verlaufenden Gürtels.

Historische Erkundung

1960er bis 1990er: Sporadische Exploration konzentrierte sich auf Gold, Kupfer und unedle Metalle , hauptsächlich in den Gebieten Grasmere und Wertago. Ermutigende Bohrabschnitte, aber Liegenschaften wurden aufgrund schlechter wirtschaftlicher Bedingungen aufgegeben

Seit 2000: Der Geological Survey of New South Wales ("GSNSW") führte regionale geologische Kartierungen, hochauflösende geophysikalische Datenerfassung und tiefe seismische Reflexionsuntersuchungen durch. Zahlreiche Regolith- und grundlegende geochemische Studien im Koonberry-Gürtel.

Abgesehen von Programmen zur Probenahme von Flusssedimenten fanden die meisten Schürf- und Oberflächenproben innerhalb des Koonenberry-Gürtels in Gebieten südlich der Bangles statt.

Highlights der Erkundung im Jahre 2022:

Thomson Airborne führte im März 2021 eine luftgestützte magnetische und radiometrische Vermessung über dem Projektgebiet Koonenberry North durch.

6.902,2 Leitungskilometer über drei Blöcke, die nur EL9050 und EL9062 abdecken

Die E-W-Querlinien waren in 100-m-Intervallen beanstandet, mit einer mittleren Geländefreiheit von 45 m.

N-S-Verbindungslinien wurden in Abständen von 1.000 m angeordnet.

Für die Untersuchung wurden ein G822A-Magnetometer von Geometrics und ein RS400-Spektrometer von Radiations Solutions verwendet. Ein Basisstations-Magnetometer wurde verwendet, um Tagesschwankungen zu bestimmen.



Unser Fazit für Sie als Anleger:

Gladiator Metals ist eine nordamerikanische Lösung für den weltweit wachsenden Kupferbedarf

Gladiator Metals (WKN: A3D6HK) hat derzeit nur rund 19 Millionen Aktien ausstehen und somit eine winzige Marktkapitalisierung von nur 9,3 Millionen CAD.

Ein echtes Schnäppchen also wenn man bedenkt das die Firma gerade 3.1 Millionen CAD frisches Kapital eingenommen hat!

Gladiator Metals (WKN: A3D6HK) die Kupfervorkommen findet, die die historischen Daten vorhersagen, könnte das Unternehmen unseres Erachtens in den Mittelpunkt rücken und einen Zufluss an Interesse verzeichnen, was zu einem deutlichen Anstieg seines Aktienkurses führen würde!

Gladiator Metals (WKN: A3D6HK) befindet sich bei der Entdeckung von Kupfer noch in einem frühen Stadium.

Aber dank der Explorationsarbeiten der Vorbesitzer haben die Bohrergebnisse und Schürfprobentests eine Reihe hochgradiger Ergebnisse in bedeutenden Bereichen seiner Liegenschaften ergeben.

Es ist also auch möglich, dassGladiator Metals (WKN: A3D6HK) einen Jackpot an hochwertigem Kupfer knacken könnte!

Abschließend noch einige gute Gründe warum Gladiator Metals (WKN: A3D6HK) einen Blick wert ist:

Kupfer ist der Schlüssel zur Grünen Revolution - Die Welt ist entschlossen, auf saubere Energie umzusteigen, um die Zukunft mit Strom zu versorgen. Kupfer ist dafür von entscheidender Bedeutung und geht weit über Elektrofahrzeuge hinaus. Kupfer wird für Wind- und Solarenergie, elektrische Übertragungsleitungen, Infrastruktur, Bauwesen und vieles mehr benötigt.

Steigende Nachfrage/schwindendes Angebot - Die Kupfernachfrage wird bald das Angebot übersteigen. Der potenzielle Mangel an Kupfer könnte 10 Millionen Tonnen erreichen, wenn keine neuen Minen gebaut werden.

Erstklassiger Standort: Das Whitehorse-Kupfer-Projekt ist umgeben von Kupferbergmännern im Wert von mehreren Milliarden Dollar!

guter Nachbar USA - Kanada und die USA sind enge Handelspartner, was Gladiator Metals ermächtigt Förderungen aus dem 226 Milliarden Dollar Topf der US-Regierung zu beantragen

Experten-Managementteam - Gladiator Metals wird von einem erfahrenen Team geführt welches eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Suche nach Lagerstätten und deren Einbringung in die Produktion nachweisen kann.

Die aktuelle Marktkapitalisierung ist ein Witz und wir rechnen nicht damit, dass dies noch sehr lange der Fall bleiben wird.

Der größte Teil der Aktien liegt in festen Händen. Sichern Sie sich noch heute die wenigen frei handelbaren Aktien und profitieren Sie mit Gladiator Metals (WKN: A3D6HK) von der anstehenden historischen Kupfer-Rallye!

