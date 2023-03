New York und London, 21. März 2023 (ots/PRNewswire) -Als bedeutender Meilenstein für die strategische Partnerschaft mit Microsoft kündigt KX heute die allgemeine Verfügbarkeit von kdb Insights Enterprise auf Microsoft Azure an. Dabei handelt es sich um eine für Unternehmen bereite Echtzeit-Analyse-Engine mit der weltweit schnellsten Zeitreihendatenbank (kdb) als Kern, die nativ auf Azure läuft.Es handelt sich um das branchenweit erste Data Timehouse, eine neue Art von Daten- und KI-Verwaltungsplattform, die für zeitlich begrenzte Daten entwickelt wurde, die durch die digitale Transformation entstehen. Die Plattform bietet Datenwissenschaftlern und Anwendungsentwicklern einen präzisen Zugriff auf zeitliche Daten in Echtzeit und umfangreiche historische Datensätze mit den nativen Azure-Tools, die sie heute verwenden.Von KX entwickelt, ermöglicht kdb Insights Enterprise auf Microsoft Azure Unternehmen den Wandel zu echtzeitfähigen Unternehmen. Vorabkunden berichten über eine bis zu 100-mal höhere Leistung bei einem Zehntel der Kosten von konkurrierenden Lösungen.KX hat eine Markteinführungsstrategie entwickelt, um Unternehmen anzusprechen, bei denen die Verarbeitung und Analyse von Zeitreihen- und Maschinendaten eine wichtige Geschäftsanforderung ist. Kunden profitieren auch davon, dass sie ihre Azure-Verbrauchsguthaben nutzen können, wodurch die Einführung, Abrechnung und Bezahlung vereinfacht werden.Ebenfalls heute angekündigt ist der erste Kundenvertrag für den neuen Service. Syneos Health hat einen mehrjährigen Abonnementvertrag unterzeichnet, um die Leistungsfähigkeit von kdb Insights Enterprise auf Microsoft Azure zu nutzen, um die Zeit für die Durchführung klinischer Studien und die Entdeckung neuer Arzneimittelbehandlungen erheblich zu verkürzen. Das Abkommen mit Syneos Health sieht den Einsatz von KX in einer Vielzahl von Anwendungsfällen vor, darunter Krankheitsmodellierung für virtuelle klinische Studien und Abbildung der Patientenreise, um Syneos Health zu ermöglichen, einen größeren Nutzen aus schnelleren klinischen Studien zu ziehen, die Wahrscheinlichkeit erfolgreicher Studien zu erhöhen und neue Medikamente schneller auf den Markt zu bringen.Ashok Reddy, Geschäftsführer von KX, sagte: "Die Einführung von kdb Insights Enterprise auf Microsoft Azure als erstes eigenes Angebot ist ein Meilenstein für KX. Als branchenweit erstes Date Timehouse bereichert es Data Warehouse- und Lakehouse-Technologien und gibt Kunden Zugriff auf die Leistung und Leistungsfähigkeit von kdb mit allen Vorteilen der Azure-Plattform. Es ermöglicht Unternehmen aus allen Branchen, ihre AI- und ML-Analyse-Workloads zu beschleunigen und datengestützte Entscheidungswissenschaft in den Mittelpunkt ihres Geschäfts zu stellen, um operativen und kommerziellen Ergebnissen zu verbessern. Wir sehen weiterhin enorme Chancen für unsere strategische Partnerschaft mit Microsoft, die unsere Wachstumserwartungen untermauern."Larry Pickett, Vorstand für Information und Digitales, Syneos Health, sagte: "Unsere Zusammenarbeit mit KX und Azure hat entscheidend dazu beigetragen, unsere Technologie- und Datenkapazitäten weiter auszubauen, um die Entwicklung neuer Therapien für Patienten zu beschleunigen. Gemeinsam arbeiten wir daran, die Möglichkeiten der Datenanalyse und der KI zu nutzen, um den Datenzugriff und die Datenverarbeitung zu vereinfachen und sowohl den Zeitrahmen als auch die Kosten zu reduzieren. Wir freuen uns darauf, unsere Arbeit auf die nächste Stufe zu heben und mit kdb Insights Enterprise auf Azure noch stärkere Ergebnisse für unsere Kunden zu liefern."Corey Sanders, Vizepräsident von Microsoft Cloud Industry, sagte: "In Zusammenarbeit mit KX freuen wir uns, das branchenweit erste Data Timehouse auf der Azure-Plattform einzuführen. Während der Preview haben wir bereits beeindruckende Ergebnisse für Kunden in den Bereichen Kapitalmärkte, Gesundheitswesen, Fertigung und Energie gesehen. Wir freuen uns darauf, mit KX zusammenzuarbeiten, um Unternehmen mit kdb Insights Enterprise auf Azure ein transformatives Wachstum zu ermöglichen."Informationen zu KXUnser Ziel ist es, die Geschwindigkeit von daten- und KI-gesteuerten Geschäftsinnovationen zu beschleunigen, damit sich unsere Kunden in intelligente Echtzeit-Unternehmen verwandeln können. Unsere Data Timehouse-Software wurde für die anspruchsvollsten Datenumgebungen entwickelt und wird von den weltweit führenden Investmentbanken und Hedgefonds sowie von führenden Unternehmen in den Bereichen Biowissenschaften und Gesundheitswesen, Halbleiter, Telekommunikation und Fertigung eingesetzt.Das Herzstück unserer Technologie ist die kdb-Zeitreihendatenbank und Analyse-Engine, die von unabhängiger Seite als die schnellste auf dem Markt bewertet wurde. Die Software kann Zeitreihen und historische Daten mit unübertroffener Geschwindigkeit und Skalierung verarbeiten und analysieren und ermöglicht es Entwicklern, Datenwissenschaftlern und Dateningenieuren, hochleistungsfähige datengesteuerte Anwendungen zu erstellen und ihre bevorzugten Analysetools in der Cloud, vor Ort oder am Netzwerkrand zu beschleunigen.Letztlich ermöglicht unsere Technologie die Gewinnung umfassenderer, verwertbarer Erkenntnisse für eine schnellere Entscheidungsfindung, die unseren Kunden Wettbewerbsvorteile und transformatives Wachstum verschafft.KX betreibt mehr als 15 Büros in Nordamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.kx.com oder per E-Mail: pr@kx.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1866445/KX_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/kx-kundigt-die-allgemeine-verfugbarkeit-von-kdb-insights-enterprise-auf-microsoft-azure-an-301776323.htmlPressekontakt:Paul Wooding,pwooding@kx.com,07540437282Original-Content von: Kx, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128248/5468207