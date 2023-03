Immer mehr Anleger wollen nachhaltig investieren und haben die Qual der Wahl, denn Unternehmen mit nachhaltigem Geschäftsmodell gibt es inzwischen wie Sand am Meer. Doch nur wenige von ihnen können noch dazu mit einer hohen Dividende aufwarten. Wir sehen uns einen spanischen Global Player an, der beides in sich vereint. Nachhaltiges Geschäftsmodell und finanzielle Stabilität Zahlreiche Unternehmen haben schon früh die Chancen im Bereich der erneuerbaren Energien erkannt - auch der spanische Energieversorger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...