Die Aktie des Silberproduzenten ist am Montagabend nachbörslich zweistellig gecrasht. Grund dafür ist, dass an der Jerritt Canyon Mine sämtliche Aktivitäten vorübergehend eingestellt werden. 21 Prozent des Umsatzes hängen von der Mine ab. Ist das die Chance günstig einzusteigen oder sollten Anleger lieber Abstand halten?In den letzten 22 Monaten seit der Übernahme der Jerritt Canyon Goldmine in Nevada lag der Fokus des Unternehmens darauf, die Abbauraten Untertage zu erhöhen, um die Verarbeitungsanlage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...