Das Zeitarbeitsunternehmen will den Aktionären für das Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 4,50 Euro je Aktie vorschlagen. Im Vorjahr wurden 3,04 Euro ausgeschüttet. Damit würde die Dividende um satte 48 % steigen. Beim derzeitigen Aktienkurs von 122,80 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,66 %. Zeitgleich mit dieser Meldung bestätigte AMADEUS FIRE auch die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2022: Der Umsatz kletterte im Geschäftsjahr 2022 um 9,3 % auf 407,1 Mio. Euro. Das operative EBITA wuchs auf 68 Mio. Euro (Vorjahr: 66,5 Mio. Euro) an. Für das Geschäftsjahr 2022 ergab sich ein Konzernjahresüberschuss, auf die Aktionäre der Amadeus Fire AG entfallend, von 38,4 Mio. Euro (Vorjahr: 34 Mio. Euro) und ein unverwässertes Ergebnis pro Aktie von 6,71 Euro nach 5,95 Euro im Vorjahr. Für das Jahr 2023 wird ein Umsatz von 440 bis 470 Mio. Euro sowie ein operatives EBITA von 73 bis 79 Mio. Euro angestrebt. Das entspricht einem mittleren Umsatz- und Ergebniswachstum von rund 11 %.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



