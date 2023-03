Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die extreme Marktvolatilität der vergangenen Woche sollte sich mit der Entscheidung der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS etwas zurückbilden, so die Analysten der DekaBank.Damit sollte es zu einem Zurückdrehen der zuletzt zu beobachtenden Flucht in sichere Staatsanleihen und damit zu wieder etwas höheren Renditen kommen. Die Sicht bleibe fest verankert, dass die Höchstwerte bei den Leitzinsen für FED und EZB klar unter den noch vor zwei Wochen erwarteten Niveaus bleiben würden. Solange die FED am Mittwoch die Zinsen um 25 Basispunkte anhebt, erscheinen weitere leichte Aufwärtsverschiebungen der USD- und EUR-Kurven wahrscheinlich, so die Analysten der DekaBank. Für 10-jährige Bundesanleihen heiße dies, dass wieder Renditen von 2,30% bis 2,40% erreicht werden könnten, wenn sich die Risikowahrnehmung über einige Tage hinweg zurückbilde. (Ausgabe vom 20.03.2023) (21.03.2023/alc/a/a) ...

