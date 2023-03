Kia hat seine Pläne für Elektroautos auf dem chinesischen Markt vorgestellt. Zunächst wird der Kia EV6 als Import nach China gebracht und soll im August 2023 in den Verkauf gehen. Im November 2023 folgt der bisher unbekannte EV5, den Kia jetzt als Konzept vorgestellt hat. Die Serienversion des EV5 soll auch in China produziert werden - während der bekannte EV6 (wohl auch in der GT-Version) aus Südkorea ...

