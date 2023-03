EQS-News: q.beyond AG / Schlagwort(e): Sonstiges

q.beyond als Lösungspartner für umfassende Microsoft-Expertise ausgezeichnet - von Cloud über Modern Work bis Security



21.03.2023 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





q.beyond als Lösungspartner für umfassende Microsoft-Expertise ausgezeichnet - von Cloud über Modern Work bis Security 5 Auszeichnungen im neuen Partnerprogramm von Microsoft

5 Siegel für nachgewiesene Spezialisierungen

FastTrack-Partner im Bereich Modern Work Köln, 21. März 2023 - q.beyond ist im Rahmen des neuen Microsoft-Partnerprogramms für sein nachgewiesenes Know-how in insgesamt fünf Bereichen ausgezeichnet worden: "Modern Work", "Infrastructure Azure", "Data & AI Azure", "Digital & App Innovation Azure" sowie "Security". In diesen Gebieten kann der IT-Service-Provider zahlreiche erfolgreiche Projekte mit Bestands- und Neukunden vorweisen. Zudem verfügt q.beyond über mehr als 160 Mitarbeiter-Zertifizierungen in den fünf Technologie-Bereichen. Kunden des IT-Dienstleisters erhalten damit die Sicherheit, bei ihren Digitalisierungsprojekten zertifizierte IT-Spezialistinnen und -Spezialisten mit umfassendem Praxiswissen an ihrer Seite zu haben. Darüber hinaus hat Microsoft fünf weitere Auszeichnung an q.beyond vergeben, für nachgewiesene Spezialisierungen in den Themengebieten "Information Protection and Governance", "Adoption and Change Management", "Calling for Microsoft Teams", "Meetings and Meeting Rooms for Microsoft Teams" und "Teamwork Deployment". Mit der umfassenden Performance und dem Expertenwissen im Gebiet "Modern Work" wurde q.beyond zudem über ihre Tochter datac als Microsoft FastTrack-Partner ausgezeichnet. Digital-Partner für hohe Ansprüche "Über die gleich elffache Auszeichnung unseres langjährigen Partners Microsoft freuen wir uns sehr", sagt Thies Rixen, COO bei q.beyond und ab 1. April neuer CEO des Unternehmens. "Aktuell stellen wir auf Kundenseite einen hohen Bedarf an Lösungen rund um die Themen Hybrid Cloud, Modern Workplace oder auch Cyber Security fest. Microsoft bietet für diese Anforderungen genau die passenden Lösungen." Microsoft schätzt das Engagement seines langjährigen Partners: "q.beyond ergänzt das Microsoft-Portfolio mit weitreichenden Kompetenzen und vielfältigem Digitalisierungs-Know-how", kommentiert Edith Wittmann, Senior Director der Global Partner Solutions Organisation (GPS) bei Microsoft Deutschland. "Die fünf Zertifizierungen zeigen, dass q.beyond nachhaltig in Qualifizierung und Implementierung investiert und über reichlich Erfahrung in Microsoft-Projekten verfügt." Neues Microsoft-Partnerprogramm löst bisheriges ab Sein Partnerprogramm hat Microsoft kürzlich umgestellt. So wurden die bisherigen Silber- und Gold-Auszeichnungen durch das sogenannte Microsoft Cloud Partner Program (MCPP) ersetzt. Unternehmen erhalten damit einen besseren Überblick über die Leistungen und Qualifikationen der Microsoft-Partner. Weitere Informationen auf dieser Partnerseite: https://www.qbeyond.de/partner/microsoft/





Unternehmensprofil der q.beyond AG

Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzen diese um und betreiben sie. Unser starkes Team aus 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt unsere mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP, Microsoft und Softwareentwicklung. q.beyond verfügt über Standorte in ganz Deutschland sowie in Lettland und Spanien, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern.





Kontakt

q.beyond AG

Arne Thull

Leiter Investor Relations/Mergers & Acquisitions

T +49 221 669 8724

invest@qbeyond.de

www.qbeyond.de



21.03.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com