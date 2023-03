Hamburg/Heidelberg (ots) -Sopra Steria, eine der führenden Management- und Technologieberatungen in Europa, und der deutsche KI-Anbieter Aleph Alpha schließen eine Partnerschaft. Beide Unternehmen werden künftig gemeinsam KI-Lösungen für öffentliche Verwaltungen entwickeln. Ziel ist, dem Public Sector in Deutschland und Europa zu mehr Effizienz und Technologiesouveränität zu verhelfen.Für die öffentliche Verwaltung sind mehr Effizienz, hohe Sicherheitsstandards und das Vermeiden von Abhängigkeiten Schlüsselfaktoren. Sopra Steria und Aleph Alpha werden ihre Kräfte auf diesen Gebieten bündeln. "Technologiesouveränität ist zentraler Wettbewerbs- und Standortvorteil in Europa. Wir freuen uns darauf, als Integrationspartner von Aleph Alpha an einem europäischen KI-Ökosystem zu arbeiten, das dem Public Sector technologische Alternativen bietet und das Risiko von Abhängigkeiten verringert", sagt Markus Schlosser, Leiter des Geschäftsbereichs Public Sector von Sopra Steria.Der KI-Anbieter aus Heidelberg steht darüber hinaus für Datensparsamkeit. Das eingesetzte KI-Sprachmodell Luminous speichert keine Nutzerdaten und kann im Gegensatz zu anderen Lösungen in jeder Umgebung betrieben werden. Das kommt den hohen Anforderungen der öffentlichen Hand an Datenschutz und Informationssicherheit entgegen. Mit dieser Technologie werden beispielsweise neue digitale Bürgerassistenten möglich, die Informationen und Dienste für Menschen besonders inklusiv zugänglich machen. Diese neue KI-Generation hilft zudem bei der Suche nach komplexen Informationen, der Sortierung und Verschlagwortung sowie dem Orchestrieren und Verfassen von hochqualitativen Texten.Das gesamte Technologiefeld der generativen Künstlichen Intelligenz besitzt damit für die öffentliche Verwaltung ein enormes Effizienzpotenzial. Speziell auf dem Gebiet digitaler Assistenten wächst eine neue KI-Generation heran, die deutlich mehr kann als ihre Vorgänger.Digitalisierte Verwaltung auf europäisch souveränen Beinen ermöglichen"Unsere neugeschlossene Partnerschaft mit Sopra Steria setzt ein klares Zeichen für die Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Wir sind überzeugt, dass wir dabei unterstützen können, Digitalisierung in der Verwaltung mit europäischer KI einen Schritt nach vorn zu bringen - ein wichtiger Beitrag zur Stärkung unserer technologischen Souveränität und Wettbewerbsfähigkeit", sagt Jonas Andrulis, CEO von Aleph Alpha.Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung als Beratungs- und Technologiepartner für den öffentlichen Sektor weiß Sopra Steria, wie sich Technologie in die Verwaltungen integrieren lässt, und setzt bewusst auf neue Formen von Kooperationen. "Lösungen mit Mehrwert für den Staat und seine Bürgerinnen und Bürger erfordern ein neues Herangehen und echte Innovationen. Als eines der ersten Fördermitglieder des GovTech Campus Deutschland suchen wir deshalb bewusst die Zusammenarbeit mit Start-ups wie Aleph Alpha, die zudem wie wir eine europäische DNA mitbringen", sagt Ronald de Jonge, Operating Officer für den Geschäftsbereich Public Sector von Sopra Steria.Jede zweite Behörde möchte KI einsetzenAuf allen Verwaltungsebenen steigt der Bedarf für technologische Unterstützung. Mehr als die Hälfte (55 Prozent) der Entscheiderinnen und Entscheider plant den KI-Einsatz als Teil ihrer Transformationsstrategie, ergibt eine Forsa-Studie (https://research.faz-bm.de/publikationen/soprasteria/branchenkompass-public-services-2022/) im Auftrag von Sopra Steria. Bund, Länder und Kommunen, aber auch EU-Behörden müssen zukünftig mit deutlich weniger Personal neu zugeschnittene Aufgaben erledigen. Zudem steigt der Bedarf der Bürgerinnen und Bürger an Kommunikation mit der Verwaltung massiv an. Das automatisierte Sortieren, Klassifizieren, inhaltliche Bewerten sowie das Erstellen von Texten und die Auswertung natürlicher Sprache gewinnen somit signifikant an Bedeutung.Weitere Informationen zum ThemaFür den Branchenkompass Public Sector 2022 (https://research.faz-bm.de/publikationen/soprasteria/branchenkompass-public-services-2022/) wurden insgesamt 105 Entscheiderinnen und Entscheider aus 105 deutschen Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltungen zur allgemeinen Lage und zu den Themenblöcken Resilienz, digitale Souveränität, Cloud-Lösungen und Nachhaltigkeit befragt. Die Befragung wurde im August und September 2022 von Forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH im Auftrag von dem F.A.Z.-Institut und Sopra Steria durchgeführt.Über Sopra SteriaSopra Steria ist ein führendes europäisches Technologieunternehmen mit anerkannter Expertise in den Geschäftsfeldern Consulting, Digital Services und Softwareentwicklung. Der Konzern unterstützt seine Kunden dabei, die digitale Transformation voranzutreiben und konkrete und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Sopra Steria bietet umfassende End-to-End-Lösungen, die große Unternehmen und Behörden wettbewerbs- und leistungsfähiger machen - und zwar auf Grundlage tiefgehender Branchenexpertise, innovativer Technologien und eines kollaborativen Ansatzes. Das Unternehmen stellt die Menschen in den Mittelpunkt seines Handelns mit dem Ziel, digitale Technologien optimal zu nutzen und eine positive Zukunft für seine Kunden zu gestalten. Mit 50.000 Mitarbeitenden in rund 30 Ländern erzielte der Konzern 2022 einen Umsatz von 5,1 Milliarden Euro.Die Sopra Steria Group (SOP) ist an der Euronext Paris (Compartment A) gelistet - ISIN: FR0000050809.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.soprasteria.de.Über Aleph AlphaAleph Alpha (https://www.aleph-alpha.com/) ist ein deutsches KI-Unternehmen und wurde 2019 mit der Mission gegründet, KI-Basistechnologie für eine neue Ära der starken KI zu erforschen und zu entwickeln. Das Team aus internationalen Wissenschaftlern, Ingenieuren und Innovatoren erforscht, entwickelt und implementiert transformative KI wie große KI-Sprach- und multimodale Modelle und betreibt das schnellste europäische kommerzielle KI-Rechenzentrum. 