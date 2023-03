Die Grünen Fraktion im Bundestag will den Kohleausstieg in Deutschland bereits auf 2030 vorziehen. Der LEAG Betriebsrat sagte nun die Teilnahme an der Parteiklausur ab und sieht keinen Sinn in einer "Beteiligungsfiktion". Vollständigen Artikel auf Miningscout.de lesen...

