Excellon Resources Inc. gestern gab die ersten Diamantbohrergebnisse des kürzlich abgeschlossenen Explorationsprogramms 2022/2023 auf seinem Grundstück Oakley in Idaho bekannt. Die Ergebnisse von sechs Bohrlöchern stehen derzeit noch aus.



Die besten Ergebnisse der jüngsten Bohrungen beinhalten:



? 0,40 g/t Gold über 189,56 Meter im Bohrloch BHC-22-02; und



? 0,43 g/t Gold über 110,64 m im Bohrloch BHC-22-03, einschließlich 3,94 g/t Gold über 2,03 m.



Centerra (U.S.) Inc. eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Centerra Gold Inc., hat die Option, eine Beteiligung von bis zu 70% an Oakley zu erwerben, indem sie unter anderem bis Mai 2026 Explorationsausgaben in Höhe von 7 Mio. US$ für das Projekt tätigt. Ende Februar 2023 hatte Centerra 4,5 Mio. US$ ausgegeben, um eine erste 51%-Beteiligung an Oakley zu erwerben.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

