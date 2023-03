München (ots) -Mit Rezo wird einer der bekanntesten YouTube Stars Deutschlands Teil des Premium-Vermarktungsnetzwerks Home of Talents und ergänzt das bereits bestehende hochwertige Lineup. Das exklusive Media-Portfolio von Home of Talents bietet reichweitenstarke Kanäle in den attraktivsten und werberelevantesten Content-Umfeldern.Rezo ist einer der Fixsterne der deutschen Webvideoproduzent*innen-Landschaft mit den Schwerpunkten Gesellschaft, Entertainment und Comedy. Mit seinen YouTube-Channels Renzo" (1,05 Mio. Abonnent*innen), "Rezo ja lol ey (https://www.youtube.com/@Rezojaloley)" (1,65 Mio. Abonnent*innen), "rezo" (1,75 Mio. Abonnent*innen) und "Schlumpf" (0,21 Mio Abonnent*innen) erzielt er regelmäßig über 20 Millionen Video Views im Monat. Als Unternehmer betreibt Rezo außerdem erfolgreich das Social-Media-Analyse-Tool Nindo.de (https://nindo.de/) für Influencer Reichweiten, auf dessen Grundlage valide Performance-Aussagen getroffen werden können und das zukünftig auch im Scouting-Prozess für Home of Talents eingesetzt wird.Johannes Schmidbauer, Managing Director Home of Talents bei LEONINE Studios, zum Signing von Rezo: "Unser Versprechen in den Werbemarkt ist ein garantiert markensicheres Premium-Umfeld für Media-Kampagnen im Rahmen der bekanntesten und beliebtesten deutschen Publisher. Unser zweites Versprechen richtet sich an ausgewählte Webvideoproduzent*innen denen wir einen echten, nachhaltigen und marktverändernden Mehrwert garantieren können. Die dynamische Entwicklung von Home of Talents beweist, dass wir diese Versprechen halten. Dazu zählt auch das Vertrauen von Rezo, der als Stimme einer Generation weit über den Social-Media-Kosmos hinaus bekannt ist und regelmäßig qualitativ hochwertige Inhalte produziert und somit hervorragend in unser kontinuierlich wachsendes Portfolio passt. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft, die ein starkes Zeichen setzt und blicken sehr optimistisch auf die weitere Entwicklung von Home of Talents."Content Creator und Nindo.de (https://nindo.de/) Gründer REZO zu seiner Partnerschaft mit Home of Talents: "Wer mich kennt weiß, gerade auch durch meine Plattform Nindo.de, dass ich immer für Neuerungen und neue Prozesse zu haben bin. Ich bin gespannt auf die Zusammenarbeit mit LEONINE und freue mich zugleich."Florian Laue, COO bei ALL IN - Artist Management (Management von Rezo) ergänzt:"Als ich mit Johannes zum ersten Mal über Home of Talents gesprochen habe, habe ich sofort das Potential gesehen. Dass ich damit nicht alleine bin, zeigt die positive Resonanz unserer Künstler*innen. Ich freue mich sehr, dass wir nun auch bei der YouTube Media Vermarktung von Rezo unsere Partnerschaft mit Home of Talents fortsetzen."Home of Talents ergänzt mit der renommierten Neuverpflichtung von Rezo das exklusive und handverlesene Portfolio mit den beliebtesten Publishern und Creator*innen auf YouTube. Weitere Top-Talents sind Julia Beautx (https://www.youtube.com/@JuliaBeautx) (3,2 Millionen Abonnent*innen), MAX (https://www.youtube.com/channel/UCiIDbdJuXfkhJlKM29ZtjaQ) (1,2 Millionen Abonnent*innen), Luca (https://www.youtube.com/@luca) (6 Millionen Abonnent*innen), David "Dave" Henrichs (https://www.youtube.com/@dave_) (1 Million Abonnent*innen), Daniel Abt (https://www.youtube.com/@daniel_abt) (605.000 Abonnent*innen), Kayla Shyx (https://www.youtube.com/@KaylaShyx) (740.000 Abonnent*innen), Kisu (https://www.youtube.com/@Minikisu) (430.000 Abonnent*innen), Ana Johnson (https://www.youtube.com/@anajohnson) (290.000 Abonnent*innen), Sonny Loops (https://www.youtube.com/@SonnyLoops) (717.000 Abonnent*innen), sowie die Channels von WBS Legal (https://www.youtube.com/@wbs_legal) (962.000 Abonnent*innen), stern TV (https://www.youtube.com/@sternTV) (500.000 Abonnent*innen), Breaking Lab (https://www.youtube.com/@BreakingLab) (550.000 Abonnent*innen) und hyperbole (800.000 Abonnent*innen).Über Home of TalentsSeit September 2022 übernimmt LEONINE Studios unter dem Label Home of Talents die Werbezeiten-Vermarktung von ausgewählten reichweitenstarken YouTube Kanälen von Top Content-Creator*innen und eigenen Channels wie STERN TV (https://www.youtube.com/c/sternTV), BREAKING LAB (https://www.youtube.com/c/BreakingLab) und hyperbole und eröffnet damit Markenpartnern und Agenturen ein hochwertiges Angebot an Premium Content-Umfeldern mit 100 % Brand Safety. Zudem bietet LEONINE Studios über Home of Talents ausgewählten Content-Creator*innen und Publishern ein optimiertes Vermarktungsangebot zu attraktiven und transparenten Konditionen.