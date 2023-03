Imperial Brands (WKN: 903000) ist ein international tätiger Tabakkonzern mit einer beeindruckenden Geschichte. In den letzten Jahren hat das Unternehmen eine starke Dividendenrendite aufrechterhalten, was die Frage aufwirft, ob die Imperial Brands-Aktie die perfekte Dividendenaktie sein könnte. Beschäftigen wir uns einmal damit. Ein kurzer Überblick über Imperial Brands Das Geschäftsmodell von Imperial Brands konzentriert sich auf den Verkauf von Tabakprodukten in über 160 Ländern weltweit. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...