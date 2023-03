Zürich (www.anleihencheck.de) - An den Finanzmärkten bleibt es unruhig, so Till Christian Budelmann, Chief Investment Officer der Schweizer Privatbank Bergos.Der Banken-Kollaps in den USA und die Notfallrettung der Credit Suisse würden die Notenbanken erneut zwingen, zwischen systemischen Risiken und Inflationsgefahren abzuwägen. "Ein Ende der Zinserhöhungen wäre kurzfristig womöglich ein willkommenes Zeichen für die Aktienmärkte, darüber schwebt jedoch die Gefahr einer anhaltend hohen Inflation", meine Till Christian Budelmann. Ein selektives Vorgehen sei für Investoren derzeit entscheidend. Die Faktoren Qualität und Wachstum würden attraktiv erscheinen. Und Anleihen würden wieder als Diversifikator im Portfolio dienen. ...

