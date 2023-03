Bereits zu Jahresbeginn kündigte Amazon eine umfassende Entlassungswelle an, durch welche rund 18.000 Mitarbeiter des Online-Giganten ihre Anstellung verloren. Nun folgt darauf der nächste Schritt und es müssen wieder Tausende um ihren Arbeitsplatz bangen. In einer weiteren Kündigungswelle sollen 9.000 weitere Angestellte entlassen werden.Darüber berichtete unter anderem der Nachrichtendienst "Bloomberg" mit Verweis auf eine interne E-Mail von CEO Andy Jassy. Betroffen sollen davon mehrere Bereiche sein, darunter auch der Wachstumsmotor in Form ...

