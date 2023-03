EQS-Ad-hoc: HENSOLDT AG / Schlagwort(e): Personalie

HENSOLDT AG: Oliver Dörre folgt in 2024 auf Thomas Müller als Vorstandsvorsitzender im Rahmen einer frühzeitigen und langfristigen Nachfolgeplanung



21.03.2023 / 10:56 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Oliver Dörre wird Nachfolger von Thomas Müller als Vorstandsvorsitzender der HENSOLDT AG. Dies hat der Aufsichtsrat der Gesellschaft in seiner Sitzung am heutigen Tage beschlossen. Derzeit ist Oliver Dörre CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung von Thales Deutschland. Oliver Dörre wird spätestens zum 1. Januar 2024 zunächst als weiteres Mitglied in den Vorstand der Gesellschaft eintreten. Mit dem Ausscheiden von Thomas Müller, voraussichtlich zum 1. April 2024, wenige Monate vor dem regulären Ende seiner Bestellung, übernimmt Oliver Dörre den Vorstandsvorsitz. Bis dahin werden Thomas Müller und Oliver Dörre eng zusammenarbeiten, um eine reibungslose Nachfolge zu gewährleisten.



