Original-Research: ABO Wind AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Wind AG

Unternehmen: ABO Wind AG

ISIN: DE0005760029



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 21.03.2023

Kursziel: 118,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 118,00.

Zusammenfassung:

Das vergangene Jahr war das mit Abstand erfolgreichste Jahr in der Unternehmensgeschichte von ABO Wind. Zweimal hat das Unternehmen die Nettoergebnisguidance erhöht und schließlich einen Jahresgewinn von EUR24,6 Mio. erzielt. Damit lag ABO Wind am oberen Ende der jüngsten Guidance von EUR20 - EUR25 Mio. Zwei Jahre früher als ursprünglich angepeilt ist dem Unternehmen damit der Sprung über die EUR20 Mio.-Marke gelungen. Auch für 2023 erwartet ABO Wind einen Gewinn in ähnlicher Höhe (EUR22 - EUR26 Mio.). Die Projektpipeline ist um 1 GW auf 21 GW angestiegen. Hinzu kommt die wasserstoffbasierte Projektpipeline von 15 GW. Diese sehr großen Pipelines versprechen weiteres profitables Wachstum für die kommenden Jahre. Nach dem starken operativen Ergebnis 2022, das 14% über unserer Schätzung lag, haben wir unsere EBIT-Prognosen für 2023 und die Folgejahre angehoben. Aufgrund der gestiegenen Kreditzinsen unterstellen wir allerdings einen höheren Zinsaufwand. Wir bestätigen daher unsere Nettoergebnisprognose von EUR24 Mio. für 2023. Wir gehen davon aus, dass die deutlich verbesserte Regulierung in Deutschland (hier insbesondere kürzere Genehmigungsdauer, Flächenausweitung, höhere Maximalpreise in den Ausschreibungen) und Europa (EU-Notfallverordnung) ab 2024 ihre volle Wirkung entfaltet und dem Geschäft von ABO Wind zusätzlichen Schub geben wird. In der deutschen Ausschreibung für Windkraft an Land im Februar hatte das Unternehmen bereits einen großen Erfolg erzielt und sieben Projekte mit einer Gesamtkapazität von 87 MW gewonnen. Ein aktualisiertes DCF-Modell führt weiterhin zu einem Kursziel von EUR118. Nach dem jüngsten Kursrückgang sehen wir deutliches Kurspotenzial (ca. 60%). Weiterhin ein klarer Kauf.



First Berlin Equity Research has published a research update on ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 118.00 price target.



Abstract:

The past year was by far the most successful year in ABO Wind's corporate history. Twice the company increased net profit guidance and finally achieved a net profit of EUR24.6m. Thus, earnings were at the upper end of the latest guidance of EUR20m - EUR25m. The company has thus managed to top the EUR20m mark two years ahead of the original target. For 2023, ABO Wind also expects a profit in a similar amount (EUR22 - EUR26m). The project pipeline has increased by 1 GW to 21 GW. In addition, there is the hydrogen-based project pipeline of 15 GW. These very large pipelines promise further profitable growth in the coming years. Following strong operating earnings in 2022, which were 14% above our estimate, we have raised our EBIT forecasts for 2023 and subsequent years. However, due to higher interest rates, we also assume higher interest expenses. We therefore confirm our net profit forecast of EUR24m for 2023. We assume that the significantly improved regulatory environment in Germany (in particular, shorter approval periods, area expansion, higher maximum prices in the tenders) and Europe (EU Emergency Ordinance) will take full effect from 2024 and provide additional impetus to ABO Wind's business. The company was also highly successful in the German tender for onshore wind power in February, winning seven projects with a total capacity of 87 MW. An updated DCF model yields an unchanged EUR118 price target. After the recent share price decline, we see significant upside potential (ca. 60%). Still a clear Buy.

