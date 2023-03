FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Nestle auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Angesichts der jüngsten Unruhen bei den Banken dürften die Anleger auf der Suche nach Sicherheit in Konsumtitel investieren, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es könnte zwar eine gewisse Vorsicht herrschen, ob der Lebensmittelhersteller dafür die richtige Wahl ist. Er halte die Aktie aber weiter für einen Top-Branchentitel und die Sorgen insbesondere mit Blick auf das Tierfuttergeschäft für übertrieben./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2023 / 06:45 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0038863350

