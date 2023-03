BEIJING (IT-Times) - Der chinesische Online-Gaming-Spezialist und Internetkonzern NetEase will sein Online-Gaming-Business im Ausland unter einer neuen Marke positionieren. NetEase Inc. (Nasdaq: NTES, ISIN: US64110W1027) will seine Vertriebseinheiten für Online-Spiele in Übersee umbenennen und unter...

Den vollständigen Artikel lesen ...