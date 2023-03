Pressemitteilung der Photon Energy N.V.:

Photon Energy sichert sich eine DSR-Kapazität von 389 MW und einen Umsatz von 24,8 Millionen Euro für das Jahr 2024

- Das Unternehmen sicherte sich in der zusätzlichen Auktion des polnischen Übertragungsnetzbetreibers (ÜNB) für das Jahr 2024 DSR (Demand Side Response)-Kapazität in Höhe von 375 MW, zusätzlich zu der zuvor vertraglich vereinbarten Kapazität von 14 MW für dasselbe Jahr.- Die Verträge sichern 116,8 Mio. PLN (24,8 Mio. Euro) an DSR-Einnahmen für 2024.- Das Unternehmen beabsichtigt, im Jahr 2026 600 MW DSR-Kapazität in Polen bereitzustellen und strebt bis 2030 1 GW an.

Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) ("Photon Energy Group" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass ihre Tochtergesellschaften Lerta JRM Sp. z o.o. und Lerta S.A. (Teil der New Energy Division des Unternehmens) bei der zusätzlichen polnischen Kapazitätsauktion für das Kalenderjahr 2024 mit 375 MW DSR erfolgreich waren. Mit der zuvor vertraglich vereinbarten Kapazität von 14 MW für 2024 wird die gesamte DSR-Kapazität des Unternehmens von 389 MW 116,8 Mio. PLN (24,8 Mio. Euro) an DSR-Einnahmen für 2024 sichern.

Die Auktion für zusätzliche Kapazitäten 2024

Am 16. März 2023 führte der polnische ÜNB PSE S. A. (PSE) seine zusätzliche Auktion für 2024 durch. Photon Energy nahm an der Auktion teil und sicherte sich 375 MW an DSR-Kapazität. Einschließlich der zuvor vertraglich vereinbarten Kapazität wird die gesamte mit PSE kontrahierte DSR-Kapazität der Gruppe im Jahr ...

