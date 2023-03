Die Versicherungsgruppe die Bayerische hat vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht. Demnach sind die Brutto-Beitragseinnahmen auf insgesamt 783 Mio. Euro gestiegen, was voraussichtlich ein Plus von 10% gegenüber dem Vorjahr bedeutet (715 Mio. Euro). Die Konzernmutter Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. und die Tochter BL die Bayerischen Lebensversicherung AG verzeichnen dabei in der Sparte Leben zusammen ein Wachstum der gebuchten Beträge um ca. 10% und steigern den Wert auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...